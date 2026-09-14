Punya Aura Keberuntungan Kuat, 6 Shio Ini Disebut Mudah Meraih Kesuksesan

ilustrasi shio bernasib baik. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan keberuntungan dan rezeki.
Setiap shio memiliki sifat serta kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal berani mengambil peluang, ada yang mengandalkan kerja keras, sementara lainnya dipercaya memiliki daya tarik keberuntungan yang kuat.
Meski merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, ramalan shio masih banyak digunakan sebagai hiburan maupun bahan refleksi mengenai karakter dan perjalanan hidup seseorang.
Dilansir dari Naurakom, terdapat enam shio yang disebut memiliki tingkat keberuntungan cukup tinggi, khususnya dalam urusan rezeki, karier, finansial, dan kehidupan pribadi.
Berikut daftarnya:
Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, gesit, dan penuh akal. Mereka biasanya mampu melihat peluang ketika orang lain belum menyadarinya.
Sifat inisiatif dan kegigihan menjadi modal penting bagi mereka untuk mengejar target. Ketika menghadapi masalah, Shio Tikus cenderung mencari alternatif agar tetap dapat bergerak maju.
Karakter tersebut membuat mereka dipercaya memiliki peruntungan yang baik, terutama dalam bidang pekerjaan dan keuangan. KemNaga merupakan salah satu simbol yang kuat dalam kebudayaan Tiongkok. Shio ini kerap dikaitkan denganampuan membaca kesempatan juga dapat membantu mereka menciptakan berbagai sumber pemasukan.
Naga merupakan salah satu simbol yang kuat dalam kebudayaan Tiongkok. Shio ini kerap dikaitkan dengan kekuasaan, keberanian, kejayaan, dan keberuntungan.
Pemilik Shio Naga biasanya digambarkan memiliki rasa percaya diri tinggi serta pandangan yang luas. Mereka tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.
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