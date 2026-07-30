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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.47 WIB

Doa Lebih Mudah Terkabul? 5 Shio Ini Diprediksi Punya Aura Keberuntungan Tinggi

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan energi berbeda yang memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Beberapa shio dianggap memiliki keberuntungan lebih besar karena mempunyai sifat positif seperti kerja keras, kecerdasan, kemampuan membaca peluang, hingga hubungan sosial yang kuat.

Keberuntungan tersebut bukan hanya dikaitkan dengan materi, tetapi juga kemampuan menghadapi tantangan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Dalam berbagai ramalan tradisional, terdapat beberapa shio yang disebut memiliki energi positif sehingga lebih mudah menemukan peluang dan mencapai tujuan hidup.

Dikutip dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang dipercaya memiliki aura keberuntungan tinggi dan jalan rezeki yang lebih terbuka.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Pemilik shio ini biasanya memiliki mental kuat serta tidak mudah menyerah meskipun harus melewati proses panjang untuk mencapai keberhasilan.

Mereka bukan tipe orang yang mengandalkan keberuntungan semata. Sebaliknya, Shio Kerbau lebih percaya pada usaha, kedisiplinan, dan kerja keras yang dilakukan secara konsisten.

Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, karakter jujur dan bertanggung jawab membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Kepercayaan tersebut kemudian menjadi pintu munculnya berbagai kesempatan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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