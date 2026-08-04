8 Weton yang Diyakini Memiliki Aura Keberuntungan dan Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, Primbon Jawa merupakan warisan leluhur yang berisi berbagai pedoman, termasuk perhitungan weton atau perpaduan hari dan pasaran kelahiran. Sebagian masyarakat meyakini weton dapat menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Di antara banyak weton yang dikenal, terdapat delapan weton yang kerap dijuluki "bermahkota emas." Sebutan ini diberikan karena pemiliknya dipercaya memiliki energi positif, daya tarik keberuntungan, serta peluang memperoleh rezeki yang datang dari berbagai arah.

Dirangkum dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut delapan weton yang dalam Primbon Jawa diyakini memiliki keberuntungan finansial yang menonjol. Perlu diingat, kepercayaan ini merupakan bagian dari tradisi budaya Jawa dan tidak memiliki dasar ilmiah.

1. Kamis Legi Orang yang lahir pada weton Kamis Legi dikenal memiliki kepribadian yang berwibawa, cerdas, dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karakter tersebut membuat mereka berpeluang menempati posisi penting, baik dalam dunia kerja maupun bisnis.

Hubungan sosial yang luas juga diyakini menjadi salah satu sumber datangnya peluang dan rezeki bagi pemilik weton ini.

2. Minggu Pahing Pemilik weton Minggu Pahing dipercaya memiliki daya juang yang tinggi dan mampu bangkit dari berbagai kesulitan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, mereka sering memperoleh jalan keluar ketika menghadapi persoalan keuangan.

Banyak yang meyakini bahwa kerja keras dan ketekunan dapat membawa pemilik weton ini meraih kesuksesan, meski memulai segala sesuatu dari bawah.

3. Rabu Kliwon Rabu Kliwon identik dengan kemampuan membaca peluang dan intuisi yang kuat. Pemilik weton ini dipercaya mampu melihat kesempatan yang tidak disadari orang lain, terutama dalam bidang usaha dan investasi.

Karena kecakapannya mengambil keputusan, mereka diyakini berpotensi memperoleh keuntungan dari berbagai peluang yang muncul.