Bukan Sekadar Ramalan, Ini 5 Weton yang Disebut Punya Aura Keberuntungan Kuat Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton paling sakti yang diyakini sebagai raja keberuntungan dan kekayaan (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton menjadi salah satu bagian dari warisan budaya yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.
Weton merupakan perhitungan hari lahir berdasarkan gabungan antara hari dalam kalender Jawa dan pasaran. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan sebagai sarana mengenali karakter, kecenderungan sifat, hingga perjalanan hidup seseorang.
Meski tidak dapat menjadi penentu pasti masa depan, banyak orang menjadikan weton sebagai bahan refleksi dan motivasi dalam menjalani kehidupan.
Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki nilai khusus karena dianggap mempunyai karakter kuat, keberanian, serta peluang besar dalam meraih keberhasilan.
Dilansir dari kanal YouTube Catatan Jawa, berikut lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran.
Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang cukup dikenal dalam budaya Jawa karena sering dikaitkan dengan energi spiritual yang kuat.
Menurut kepercayaan tradisional, orang yang lahir pada weton ini memiliki intuisi tajam, mudah membaca situasi, dan dianggap mempunyai daya tarik tersendiri.
Dalam hal rezeki, Jumat Kliwon dipercaya memiliki peluang mendapatkan keberuntungan melalui berbagai jalan, mulai dari usaha, kerja keras, hingga kesempatan yang datang secara tidak terduga.
Karakter yang penuh pertimbangan dan kemampuan memahami keadaan sering dianggap menjadi modal penting dalam mengambil keputusan.
Selasa Wage dipercaya memiliki karakter yang tangguh dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
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