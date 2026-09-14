Peluang Cuan Terbuka Lebar, 7 Shio Ini Disebut Punya Aura Kekayaan

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan, hubungan sosial, hingga finansial.

Ada shio yang dikenal berani mengambil peluang, ada pula yang lebih unggul dalam mengatur pemasukan dan menyimpan hasil kerja. Perbedaan karakter tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan potensi seseorang dalam membangun kemakmuran.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki karakter kuat dalam mengumpulkan harta. Mereka digambarkan sebagai sosok yang mampu memanfaatkan peluang sekaligus menjaga hasil yang telah diperoleh.

Berikut tujuh shio yang dimaksud:

1. Shio Naga Naga kerap menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kemuliaan dalam budaya Tionghoa. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini dipercaya memiliki daya tarik yang kuat dalam lingkungan sosial maupun profesional.

Jaringan yang luas dapat membuka berbagai kesempatan baru, termasuk peluang pekerjaan, bisnis, hingga kerja sama yang menghasilkan keuntungan.

Namun, kemampuan mendapatkan uang tentu perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Jika mampu mengatur pemasukan secara bijak, hasil yang diperoleh Shio Naga dipercaya dapat berkembang menjadi aset dalam jangka panjang.

2. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan dan kemampuan membaca keadaan. Mereka cenderung cepat melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dalam urusan finansial, karakter tersebut membuat mereka dianggap piawai mencari sumber pemasukan tambahan. Ide bisnis, kerja sama, maupun peluang investasi bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kondisi keuangan.