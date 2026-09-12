5 Zodiak yang Dipercaya Terlahir dengan Jiwa Entrepreneur, Peluang Cuan Terbuka Lebar

JawaPos.com – Menjadi seorang pengusaha bukan sekadar memiliki modal dan membuka sebuah usaha. Perjalanan di dunia bisnis membutuhkan keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca peluang, kreativitas, serta ketahanan menghadapi berbagai risiko.

Tidak semua orang merasa nyaman dengan ketidakpastian dalam berbisnis. Namun, sejumlah orang justru menikmati tantangan tersebut dan memiliki dorongan kuat untuk membangun sesuatu dengan caranya sendiri.

Dalam astrologi, karakter seperti berani mengambil risiko, kreatif, disiplin, hingga pandai menyusun strategi kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu.

Dilansir dari Asotalk, terdapat lima zodiak yang dipercaya memiliki karakter dan potensi kuat untuk terjun ke dunia kewirausahaan. Meski demikian, astrologi merupakan kepercayaan dan tidak dapat menjadi ukuran ilmiah untuk menentukan keberhasilan seseorang dalam berbisnis.

1. Pisces Pisces dikenal sebagai zodiak yang memiliki imajinasi luas dan kepekaan tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka mampu melihat berbagai kemungkinan yang belum tentu terpikirkan oleh orang lain.

Dalam dunia bisnis, kemampuan membayangkan sesuatu sebelum benar-benar terwujud dapat menjadi modal untuk menghasilkan ide baru. Pisces juga disebut tidak mudah takut mengejar gagasan yang dianggap terlalu besar atau berbeda.

Mereka tidak hanya ingin memiliki mimpi, tetapi juga berusaha mencari cara agar ide tersebut dapat diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata.

Jika kreativitas dan kemampuan membaca kebutuhan orang lain dipadukan dengan perencanaan yang matang, Pisces dipercaya dapat memiliki potensi menarik dalam membangun usaha.

2. Capricorn Capricorn merupakan sosok yang identik dengan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras. Mereka cenderung tidak keberatan menjalani proses panjang selama mengetahui tujuan yang ingin dicapai.