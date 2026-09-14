Diselimuti Keberuntungan, 5 Shio Ini Konon Bakal Menikmati Hidup Penuh Rezeki

Shio banjir hoki, disuntik rezeki dan hidup senang kata astrologi Tionghoa
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan pola keberuntungan yang berbeda. Perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari kepribadian, karier, hubungan sosial, hingga kondisi keuangan.
Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk merasakan keberuntungan finansial. Mereka digambarkan mempunyai karakter yang mendukung kemajuan, seperti pandai mengelola uang, berani melihat peluang, tekun, serta mampu menjaga sikap positif.
Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut berpotensi mendapatkan keberuntungan dan kelancaran rezeki pada tahun 2026. Berikut daftarnya.
Shio Babi kerap dikaitkan dengan kemakmuran dan kehidupan yang berkecukupan. Dalam kepercayaan Tionghoa, pemilik shio ini disebut memiliki karakter yang dapat mendukung pencapaian finansial.
Mereka dianggap cukup cerdas dalam melihat kesempatan dan memiliki naluri bisnis yang baik. Kemampuan tersebut dapat membantu mereka menemukan sumber pemasukan maupun peluang yang menguntungkan.
Selain kemampuan mengelola peluang, rasa syukur juga menjadi karakter yang menonjol. Pemilik Shio Babi dipercaya tidak mudah terlena dengan pencapaian sehingga lebih berhati-hati dalam menggunakan hasil yang diperoleh.
Sikap tersebut membuat mereka digambarkan mampu menjaga kondisi finansial secara lebih stabil dalam jangka panjang.
Shio Naga dikenal sebagai salah satu simbol kekuatan dan kejayaan dalam tradisi Tionghoa. Pemilik shio ini dipercaya memiliki kecerdasan, bakat alami, serta kemampuan beradaptasi yang baik.
Karakter tersebut membuat mereka dianggap mampu menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang yang muncul. Dalam urusan bisnis, kemampuan membaca keadaan dapat menjadi modal untuk mengambil keputusan yang menguntungkan.
Meski memiliki kepercayaan diri tinggi, Shio Naga juga dikaitkan dengan sikap rendah hati. Mereka dipercaya tetap menghargai pencapaian yang sudah diperoleh dan tidak mudah merasa paling unggul.
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