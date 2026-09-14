Tak Perlu Menunggu Lama, 6 Shio Ini Disebut Berpeluang Panen Rezeki

Shio kebanjiran rezeki dalam hitungan hari kata astrologi Tionghoa./Freepik.
JawaPos.com – Peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan berbagai hal, salah satunya astrologi Tionghoa. Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio memiliki karakter dan siklus keberuntungan yang berbeda-beda.
Pada periode tertentu, sejumlah shio bahkan disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan dalam urusan finansial. Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang secara langsung, tetapi dapat hadir melalui pekerjaan, bisnis, relasi, maupun kesempatan baru.
Bagi mereka yang sedang berusaha memperbaiki kondisi keuangan, kemunculan peluang tentu bisa menjadi momentum untuk mengambil langkah yang lebih terencana.
Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut berpotensi mengalami peningkatan peruntungan dalam urusan rezeki dalam waktu dekat. Berikut daftar lengkapnya:
Mereka yang lahir di tahun Tikus, seperti 1972, 1984, 1996, dan 2008, dikenal dalam astrologi Tionghoa memiliki karakter cerdas serta pandai melihat kesempatan.
Karakter tersebut disebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan kondisi finansial dalam waktu mendatang. Ide-ide baru dan kemampuan beradaptasi dapat membantu mereka menemukan peluang yang sebelumnya belum terlihat.
Shio Tikus juga disebut berpotensi mendapatkan kesempatan dari jaringan profesional yang sudah dibangun selama ini. Relasi yang tepat dapat membuka pintu menuju kerja sama atau sumber pemasukan baru.
Jika menemukan peluang investasi, tetap diperlukan pertimbangan matang. Jangan sampai keinginan mendapatkan keuntungan cepat justru membuat keputusan finansial menjadi kurang terukur.
Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun, sabar, dan memiliki etos kerja tinggi. Mereka yang lahir pada 1961, 1973, 1985, 1997, atau 2009 disebut memiliki karakter tersebut.
Dalam ramalan yang beredar, kerja keras yang dilakukan selama ini berpotensi mulai menunjukkan hasil. Perkembangan karier maupun tanggung jawab baru dapat memberikan peluang untuk meningkatkan penghasilan.
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Jawa Pos
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