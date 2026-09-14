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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 15 September 2026 | 03.43 WIB

Rezeki Datang Silih Berganti, 6 Weton Ini Dipercaya Membawa Keberuntungan

Ilustrasi seseorang yang pundi-pundi kekayaan mendekat - Image

Ilustrasi seseorang yang pundi-pundi kekayaan mendekat

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kerap digunakan untuk membaca karakter serta peruntungan seseorang.

Berbagai penafsiran dalam primbon Jawa mengaitkan weton dengan banyak hal, mulai dari kepribadian, hubungan sosial, karier, hingga rezeki.

Salah satu istilah yang dikenal dalam perhitungan tersebut adalah tibo sugih, yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai peruntungan yang mengarah pada kekayaan atau kemakmuran.

Orang yang masuk dalam kategori ini dipercaya mempunyai jalan rezeki yang relatif terbuka. Namun, hal tersebut bukan berarti kekayaan datang tanpa usaha. Kerja keras, kemampuan melihat peluang, dan ketekunan tetap menjadi bagian penting dalam meraih keberhasilan.

Dilansir dari YouTube Belajar Bersama, terdapat enam weton yang disebut memiliki peruntungan tibo sugih menurut penafsiran primbon Jawa.

Berikut daftarnya:

1. Jumat Legi

Jumat Legi dipercaya mempunyai karakter yang mendukung aktivitas perdagangan atau usaha. Pemilik weton ini disebut mudah membangun komunikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai kalangan.

Kemampuan melihat kesempatan menjadi salah satu kelebihan yang kerap dikaitkan dengan Jumat Legi. Mereka dipercaya dapat mengembangkan usaha apabila dijalankan dengan tekun dan konsisten.

Dalam penafsiran primbon, rezeki Jumat Legi juga disebut dapat muncul melalui peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Karena itu, weton ini kerap dianggap memiliki daya tarik terhadap peluang finansial.

2. Rabu Pahing

Pemilik Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang cerdas dan cukup tajam dalam membaca keadaan. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka mengambil keputusan, termasuk dalam urusan keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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