Punya Aura Keberuntungan, 8 Weton Ini Diprediksi Mudah Mendapat Rezeki

JawaPos.com – Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang berkecukupan, tenang, dan jauh dari persoalan finansial. Dalam tradisi Jawa, perjalanan rezeki seseorang kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari lahir dan pasaran.

Primbon Jawa memuat berbagai penafsiran mengenai karakter dan peruntungan berdasarkan weton. Beberapa kombinasi bahkan dipercaya mempunyai energi positif yang membuat pemiliknya lebih mudah mendapatkan peluang dan keberkahan.

Dalam kepercayaan tersebut, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kemudahan dalam pekerjaan, hubungan baik dengan orang lain, kesehatan, keluarga harmonis, hingga terhindar dari masalah juga dapat dianggap sebagai bentuk keberkahan.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat delapan weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki bagus dan kehidupan yang cenderung makmur menurut primbon Jawa.

Berikut daftarnya:

1. Minggu Legi Minggu Legi dipercaya memiliki perpaduan karakter yang hangat dan lembut. Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang ramah, ringan tangan, serta senang membantu orang lain.

Sikap tulus tersebut dipercaya membuat mereka memiliki hubungan baik dengan banyak orang. Lingkungan yang positif kemudian dianggap dapat membuka berbagai peluang dalam kehidupan.

Dalam penafsiran primbon, kebaikan yang diberikan kepada orang lain juga dipercaya dapat kembali dalam bentuk pertolongan atau keberuntungan yang tidak disangka-sangka.

Karena itu, Minggu Legi disebut mempunyai peluang untuk memperoleh kemudahan dalam pekerjaan maupun usaha.