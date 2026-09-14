Hidup Lebih Berkah, 5 Shio Ini Konon Punya Magnet Rezeki Kuat

JawaPos.com – Memiliki kehidupan yang berkecukupan dan kondisi finansial yang stabil menjadi impian banyak orang. Namun, jalan menuju kemapanan tidak selalu mudah dan setiap individu memiliki perjalanan yang berbeda.

Selain kerja keras dan kemampuan mengelola keuangan, rasa syukur sering dianggap sebagai salah satu sikap yang membuat seseorang lebih mampu menikmati hasil yang telah diperoleh.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Dari 12 shio yang ada, beberapa di antaranya dipercaya mempunyai karakter yang mendukung keberuntungan, termasuk dalam urusan finansial.

Dilansir naurakom, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan finansial cukup baik dan dipercaya semakin mudah menikmati rezeki ketika mampu mensyukuri apa yang dimiliki.

Berikut daftarnya:

1. Shio Babi Shio Babi sering dikaitkan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai karakter yang cukup cerdas serta mampu melihat peluang untuk meningkatkan kondisi finansial.

Kemampuan tersebut membuat mereka dianggap memiliki potensi untuk mengembangkan usaha maupun menemukan kesempatan yang menguntungkan.

Namun, dalam ramalan yang dikutip, keberuntungan Shio Babi tidak hanya dikaitkan dengan kecerdasan atau kemampuan bisnis. Rasa syukur juga disebut menjadi salah satu karakter penting yang mendukung peruntungan mereka.

Dengan menghargai apa yang sudah dimiliki, mereka dipercaya lebih mampu mengelola hasil yang diperoleh dan menggunakannya secara bijak.