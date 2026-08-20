7 Weton Pilihan yang Disebut Punya Magnet Rezeki, Kerja Keras Jadi Kunci Kekayaan

Ilustrasi seseorang yang kekayaan yang tak ada habisnya
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Weton merupakan perpaduan antara hari dalam sepekan dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon.
Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, beberapa kombinasi weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya keberuntungan dan kemakmuran. Namun, kekayaan tidak semata-mata dipandang sebagai banyaknya harta yang dimiliki.
Kearifan yang dikaitkan dengan sosok Eyang Semar juga menekankan pentingnya menggunakan rezeki secara bijaksana. Harta dianggap akan lebih bermakna apabila diperoleh melalui usaha dan dimanfaatkan untuk kebaikan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki potensi rezeki besar sekaligus dituntut mampu menjaga dan mengelolanya dengan baik.
Pemilik weton Selasa Kliwon kerap digambarkan sebagai pribadi yang memiliki wibawa dan kemampuan memimpin. Karakter tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha.
Mereka disebut cukup berani mengambil keputusan dan mampu mengarahkan orang lain. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal penting untuk mencapai keberhasilan.
Namun, menurut kepercayaan yang berkembang, posisi dan kekayaan perlu diimbangi dengan kerendahan hati. Kesuksesan yang disertai keserakahan justru dapat menjadi sumber masalah.
Karena itu, Selasa Kliwon dipercaya akan lebih mudah mempertahankan keberuntungan apabila mampu menggunakan pengaruhnya secara bijaksana dan tidak lupa berbagi.
Jumat Legi dikenal dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa sebagai weton dengan daya tarik sosial yang kuat. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mudah membangun hubungan dengan orang lain.
Kemampuan menjalin komunikasi dan memperoleh kepercayaan membuat peluang rezeki bisa datang melalui kerja sama, pertemanan, maupun jaringan profesional.
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Jawa Pos
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