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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05.06 WIB

Tak Hanya Cerdas, 6 Shio Ini Konon Punya Magnet Rezeki yang Kuat

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam budaya Tionghoa, shio merupakan salah satu bagian dari tradisi yang kerap dikaitkan dengan karakter, kepribadian, serta peruntungan seseorang. Setiap shio dipercaya mempunyai sifat dan energi yang berbeda.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio bahkan dianggap memiliki peruntungan yang lebih baik, terutama dalam urusan pekerjaan, hubungan sosial, hingga finansial.

Meski demikian, kepercayaan mengenai shio merupakan bagian dari tradisi dan astrologi, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari Naurakom, terdapat enam shio yang disebut memiliki keberuntungan kuat dan berpotensi mendapatkan rezeki dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, aktif, dan pandai membaca keadaan. Mereka juga mempunyai inisiatif tinggi sehingga tidak mudah melewatkan kesempatan yang datang.

Karakter tersebut membuat Shio Tikus dipercaya mampu menemukan berbagai jalan untuk mencapai tujuan. Dalam urusan pekerjaan maupun keuangan, mereka dianggap memiliki kemampuan untuk mengubah peluang kecil menjadi hasil yang menguntungkan.

Tak hanya itu, sifat ulet membuat mereka tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan.

2. Shio Naga

Dalam tradisi Tionghoa, Naga kerap menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kejayaan. Karena itu, Shio Naga sering dikaitkan dengan sosok yang mempunyai ambisi besar dan keyakinan kuat terhadap kemampuan dirinya.

Mereka dipercaya mampu menghadapi berbagai tantangan dengan keberanian. Sifat visioner juga membuat Shio Naga cenderung memiliki target yang jelas dalam kehidupan.

Dalam hal rezeki, karakter pantang menyerah dan berani mengambil peluang membuat mereka disebut memiliki potensi mendapatkan keberuntungan besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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