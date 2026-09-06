6 Shio yang Konon Jadi Magnet Rezeki dan Dipenuhi Keberuntungan Finansial

JawaPos.com – Dalam budaya dan astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Selain menggambarkan karakter, shio juga sering dipercaya memiliki hubungan dengan perjalanan rezeki dan kemakmuran.

Sejumlah shio bahkan dianggap mempunyai energi keberuntungan yang kuat dalam urusan finansial. Mereka digambarkan lebih mudah menemukan peluang, mengembangkan usaha, atau menjaga kekayaan yang sudah dimiliki.

Dalam kepercayaan tradisional, keberlimpahan tersebut terkadang dianalogikan sebagai berkah dari dewa uang. Meski demikian, ramalan semacam ini merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan jaminan bahwa seseorang pasti kaya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial kuat dan berpotensi mendapatkan rezeki berlimpah.

1. Shio Tikus: Pandai Membaca Peluang Shio Tikus kerap digambarkan sebagai sosok cerdas, gesit, dan memiliki kemampuan melihat kesempatan yang tidak selalu disadari orang lain.

Dalam ramalan astrologi Tiongkok, karakter tersebut membuat mereka dianggap mempunyai naluri finansial yang baik. Mereka dinilai mampu menentukan langkah ketika melihat peluang, termasuk dalam mengembangkan modal yang dimiliki.

Bahkan, keberuntungan shio Tikus sering dikaitkan dengan kemampuan mengubah peluang kecil menjadi hasil yang lebih besar. Ketelitian dan kecerdikannya dipercaya dapat membantu mereka membangun kekayaan secara bertahap.

2. Shio Naga: Simbol Kejayaan dan Kemakmuran Naga sejak lama dikenal sebagai simbol kekuatan, kekuasaan, dan keberuntungan dalam budaya Tiongkok. Tidak mengherankan jika pemilik shio ini juga sering dikaitkan dengan kehidupan yang penuh peluang.

Menurut ramalan, keberuntungan shio Naga tidak hanya berupa uang. Mereka juga dipercaya memiliki jaringan luas dan lebih mudah mendapatkan kesempatan yang dapat meningkatkan status maupun kondisi finansial.