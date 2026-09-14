Bangkit dari Keterpurukan, 8 Weton Ini Konon Berpotensi Jadi Orang Kaya Baru

JawaPos.com – Kehidupan seseorang tidak selalu berjalan mulus. Ada orang yang sejak awal memiliki kondisi serba berkecukupan, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu acuan untuk melihat karakter dan peruntungan seseorang. Berdasarkan kepercayaan dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki jalan rezeki yang berbeda.

Ada weton yang dipercaya mendapatkan kemudahan sejak usia muda, sementara sebagian lainnya disebut harus berjuang lebih lama sebelum menikmati hasil dari kerja kerasnya.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat delapan weton yang dalam primbon Jawa dipercaya mempunyai peluang untuk bangkit dari keterpurukan dan meraih kehidupan yang lebih makmur.

Mereka disebut mampu mengubah pengalaman sulit menjadi motivasi untuk mencapai kesuksesan. Berikut delapan weton yang dimaksud:

1. Jumat Legi Pemilik weton Jumat Legi dipercaya memiliki perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Pada fase awal kehidupannya, mereka disebut dapat menghadapi berbagai keterbatasan sehingga tidak jarang dipandang sebelah mata.

Namun, dalam kepercayaan primbon, kondisi tersebut bukan berarti keberuntungan mereka tidak ada. Rezeki justru dipercaya datang setelah mereka melewati masa pendewasaan dan berbagai pengalaman hidup.

Ketika kesempatan mulai terbuka, hasil kerja keras Jumat Legi disebut dapat berkembang dengan pesat. Bahkan, mereka dipercaya mampu membangun usaha atau mencapai posisi yang membuat kondisi ekonominya jauh lebih baik.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing dikenal dalam ramalan weton sebagai sosok yang cermat dan memiliki kemampuan berpikir yang baik. Mereka disebut tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang hanya demi memenuhi keinginan sesaat.