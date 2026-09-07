Tak Disangka! 7 Shio Ini Konon Berpeluang Jadi Orang Kaya Baru dalam Waktu Singkat

JawaPos.com - Memiliki kehidupan mapan dan kondisi keuangan yang nyaman menjadi impian banyak orang. Selain mengandalkan usaha dan kerja keras, sebagian masyarakat juga percaya bahwa faktor keberuntungan dapat ikut memengaruhi perjalanan seseorang dalam memperoleh kemakmuran.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung keberuntungan, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan finansial.

Sejumlah ramalan menyebut ada tujuh shio yang dianggap mempunyai peluang lebih besar untuk menikmati peningkatan rezeki. Mereka digambarkan sebagai sosok yang pandai melihat kesempatan, berani mengambil langkah, atau mampu mengelola hasil yang diperoleh dengan baik.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tujuh shio yang dalam kepercayaan astrologi Tiongkok disebut memiliki hoki finansial kuat.

1. Shio Tikus, Pintar Melihat Kesempatan Shio Tikus sering dikaitkan dengan kecerdikan, kemampuan beradaptasi, dan kecepatan dalam membaca keadaan. Karakter tersebut membuat mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah melewatkan kesempatan.

Dalam urusan bisnis maupun pekerjaan, pemilik shio Tikus dipercaya mampu melihat celah yang belum tentu diperhatikan orang lain. Ketika peluang muncul, mereka cenderung segera mengambil tindakan dan berusaha mengubahnya menjadi keuntungan.

Karena itu, dalam ramalan keuangan, shio Tikus kerap diasosiasikan dengan berbagai sumber pemasukan, mulai dari perdagangan, usaha mandiri hingga bidang yang membutuhkan kreativitas.

2. Shio Naga, Punya Jiwa Pemimpin Naga merupakan salah satu simbol yang memiliki posisi kuat dalam budaya Tiongkok. Shio ini sering dikaitkan dengan kekuatan, kebesaran, ambisi, dan kepemimpinan.

Orang yang lahir di tahun Naga dipercaya memiliki rasa percaya diri serta keberanian untuk mengambil keputusan besar. Mereka juga disebut tidak takut menghadapi tantangan ketika melihat peluang yang menjanjikan.