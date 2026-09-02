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Lania Monica
Rabu, 2 September 2026 | 16.49 WIB

Calon Orang Kaya Baru, 15 Tanggal Lahir Ini Disebut Pandai Menarik Rezeki

Ilustrasi tanggal lahir (Freepik) - Image

Ilustrasi tanggal lahir (Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, tanggal kelahiran kerap dipercaya memiliki kaitan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Setiap tanggal dianggap mempunyai energi serta keistimewaan tersendiri yang dapat menggambarkan potensi pemiliknya.

Menariknya, terdapat sejumlah tanggal lahir yang dalam ramalan tertentu disebut mempunyai peluang besar untuk mencapai kesuksesan finansial. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, tekun, kreatif, dan mampu melihat kesempatan yang datang.

Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk membangun karier maupun bisnis hingga mencapai kehidupan yang lebih mapan. Bahkan, ada yang digambarkan mampu mempertahankan kemakmuran dalam keluarga hingga beberapa generasi.

Namun, ramalan berdasarkan tanggal lahir merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan seseorang. Kesuksesan tetap dipengaruhi oleh usaha, pilihan hidup, kesempatan, serta kondisi masing-masing individu.

Dikutip dari Kamus Angka Lahir, berikut 15 tanggal lahir yang disebut memiliki potensi menjadi orang kaya baru dengan masa depan cerah.

1. Tanggal 5, 15, dan 25

Orang yang lahir pada tanggal 5, 15, atau 25 digambarkan sebagai sosok dengan kecerdasan dan daya imajinasi tinggi. Mereka juga relatif mudah membangun pertemanan sehingga memiliki lingkungan sosial yang luas.

Karakter yang menyukai tantangan dan suasana dinamis membuat mereka tidak mudah merasa puas berada di satu kondisi. Mereka cenderung senang mencoba pengalaman baru dan mencari kesempatan yang dapat membawa perubahan positif.

Dalam ramalan tersebut, kelompok tanggal ini disebut memiliki peluang rezeki yang baik. Jika mampu memanfaatkan kemampuan dan jaringan yang dimiliki, mereka diyakini dapat mencapai kehidupan yang makmur bersama pasangan dan keluarga.

Beberapa tokoh yang disebut lahir pada tanggal tersebut adalah Anthony Salim dan Sule.

2. Tanggal 8, 18, dan 28

Pemilik tanggal lahir 8, 18, dan 28 disebut mempunyai naluri bisnis yang cukup kuat. Mereka digambarkan kreatif, produktif, dan memiliki wawasan luas untuk mengembangkan sebuah usaha.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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