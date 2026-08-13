5 Shio yang Konon Berpeluang Jadi Orang Kaya Baru, Rezeki Datang dari Berbagai Arah

JawaPos.com -- Memasuki pertengahan 2026, pembahasan mengenai peruntungan berdasarkan astrologi Tionghoa kembali menarik perhatian. Sejumlah shio dipercaya mempunyai peluang lebih besar dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Dalam ramalan astrologi, keberuntungan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari kesempatan mengembangkan usaha, tawaran pekerjaan, peningkatan karier, hingga bantuan atau dukungan dari orang-orang terdekat.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kemampuan, serta berbagai faktor nyata lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang rezeki cukup menjanjikan pada 2026.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang cerdas, gesit, dan pandai membaca keadaan.

Mereka yang lahir pada tahun 1972, 1984, 1996, dan 2008 termasuk beberapa kelompok tahun kelahiran Shio Tikus yang disebut dalam naskah sumber.

Pada 2026, Shio Tikus diramalkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kondisi finansial melalui bisnis, investasi, maupun peluang pekerjaan baru.

Kemampuan melihat celah dan menentukan pilihan secara cepat menjadi salah satu modal yang dianggap dapat mendukung keberuntungan mereka.

Jika peluang tersebut diikuti dengan perhitungan yang matang, Shio Tikus dipercaya dapat memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.