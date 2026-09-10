Tak Sekadar Angka, 6 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Potensi Jadi Orang Kaya

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda. Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, pola pikir, hingga potensi yang dimiliki seseorang.
Angka tertentu bahkan diyakini membawa energi yang mendukung ambisi, kemampuan mengambil keputusan, serta keberanian dalam mengejar tujuan. Karena itu, beberapa tanggal lahir kerap disebut memiliki potensi lebih besar untuk mencapai kesuksesan, termasuk dalam urusan finansial.
Namun, perlu diingat bahwa numerologi merupakan kepercayaan dan tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan masa depan seseorang.
Dilansir City Magazine, terdapat enam tanggal lahir yang disebut memiliki karakter dan energi yang berpotensi mendukung seseorang menuju kesuksesan serta kekayaan. Apakah tanggal lahir Anda termasuk?
Orang yang lahir pada tanggal 1 disebut memiliki karakter penuh dorongan, percaya diri, dan tekad kuat. Mereka cenderung mampu menentukan tujuan dengan jelas dan berusaha mewujudkannya secara mandiri.
Dalam numerologi, angka 1 sering dikaitkan dengan inisiatif dan jiwa kepemimpinan. Pemilik tanggal lahir ini dipercaya memiliki pola pikir cepat serta keberanian untuk mengambil keputusan ketika melihat peluang.
Sementara itu, tanggal 4 lebih erat dengan sifat disiplin, konsisten, dan pekerja keras. Mereka tidak terburu-buru mengejar hasil besar, tetapi membangun kesuksesan secara bertahap.
Karena mengandalkan ketekunan dan keteraturan, keberhasilan orang yang lahir pada tanggal 4 digambarkan cenderung tumbuh secara stabil dan memiliki fondasi yang kuat.
Tanggal 7 dikaitkan dengan intuisi, pemikiran mendalam, serta kebijaksanaan. Mereka biasanya lebih nyaman mengamati dan berpikir sebelum mengambil tindakan.
Meskipun cenderung tidak terlalu banyak menunjukkan diri, orang yang lahir pada tanggal 7 disebut memiliki visi yang luas. Mereka mampu bekerja secara tenang di balik layar sambil tetap mengejar target yang sudah ditentukan.
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Jawa Pos
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