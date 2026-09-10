Dulu Sering Diremehkan, 7 Weton Ini Diprediksi Berhasil Naik Derajat dan Jadi Orang Kaya

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang. Setiap weton dipercaya memiliki keunikan tersendiri yang membuat perjalanan hidup seseorang tidak selalu sama.

Ada yang sejak muda sudah merasakan kemudahan, tetapi ada pula yang harus melewati jalan panjang sebelum memperoleh kehidupan yang mapan. Tidak sedikit yang digambarkan pernah mengalami kegagalan, diremehkan, bahkan dianggap tidak mampu oleh orang-orang di sekitarnya.

Dalam kepercayaan primbon, berbagai kesulitan tersebut justru dapat menjadi proses untuk membentuk ketangguhan. Dengan kerja keras, kesabaran, dan ketekunan, seseorang dipercaya mampu mengubah keadaan hingga akhirnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki perjalanan dari kondisi penuh tantangan menuju peningkatan derajat, kemapanan, dan kesuksesan. Berikut daftarnya:

1. Minggu Pahing – Makin Diremehkan, Makin Termotivasi Pemilik weton Minggu Pahing dipercaya mempunyai mental yang kuat serta kemauan untuk terus berjuang. Perjalanan mereka sejak usia muda disebut tidak selalu mudah sehingga harus terbiasa menghadapi berbagai tantangan.

Perkataan negatif dan pandangan sebelah mata dari orang lain tidak selalu membuat mereka menyerah. Sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi dorongan untuk membuktikan kemampuan melalui pencapaian nyata.

Dalam Primbon Jawa, Minggu Pahing juga dikaitkan dengan pangaribawa, yakni kewibawaan atau pengaruh yang membuat seseorang lebih dihormati. Karena itu, mereka dipercaya memiliki peluang memperoleh kedudukan dan kehidupan yang lebih baik setelah melewati berbagai proses.

2. Selasa Wage – Rezeki Tumbuh Secara Bertahap Selasa Wage digambarkan sebagai weton yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Pada masa awal kehidupan, pencapaian mereka mungkin belum terlihat sehingga kerap dianggap kurang beruntung.

Namun, pengalaman menghadapi kegagalan justru menjadi bekal penting. Mereka dipercaya mampu belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan terus berjalan meskipun harus menghadapi beberapa kali kegagalan.