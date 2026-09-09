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Rabbany Wanadriani
Kamis, 10 September 2026 | 00.29 WIB

Diam-Diam Tajir! 7 Kebiasaan Orang Kaya yang Tidak Gemar Memamerkan Hartanya

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific)

JawaPos.com – Kekayaan sering kali identik dengan barang mahal, rumah mewah, kendaraan premium, atau gaya hidup yang mencolok. Namun, tidak semua orang yang memiliki kondisi finansial kuat memilih untuk menunjukkan hartanya kepada publik.

Sebagian justru menjalani kehidupan dengan sederhana dan tidak merasa perlu membuktikan kemampuan finansialnya kepada orang lain. Dari luar, mereka bahkan bisa terlihat seperti orang biasa karena tidak menjadikan kemewahan sebagai bagian utama dari penampilan.

Mengenali orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak gemar memamerkannya memang tidak selalu mudah. Meski demikian, terdapat sejumlah pola perilaku yang dapat menjadi gambaran mengenai cara seseorang memandang uang dan kehidupannya.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh ciri yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki banyak uang tetapi memilih hidup tanpa banyak pamer.

1. Berpikir Jauh ke Depan

Orang yang mampu membangun kekayaan biasanya tidak hanya memikirkan bagaimana menikmati uang hari ini. Mereka juga mempertimbangkan kondisi finansial untuk tahun-tahun mendatang.

Karena itu, sebagian dari mereka lebih memilih menyisihkan pendapatan untuk tabungan, investasi, atau kebutuhan masa depan dibandingkan menghabiskan seluruh uang untuk kesenangan sesaat.

Bukan berarti mereka sama sekali tidak menikmati hasil kerja kerasnya. Hanya saja, mereka cenderung mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum mengeluarkan uang.

2. Lebih Mengutamakan Pengalaman

Tidak semua orang kaya merasa harus memiliki barang terbaru atau produk bermerek. Sebagian justru menganggap pengalaman sebagai sesuatu yang lebih berharga.

Uang dapat digunakan untuk bepergian, menambah pengetahuan, mengikuti pendidikan, menikmati kegiatan seni dan budaya, atau menciptakan kenangan bersama orang-orang terdekat.

Bagi mereka, kepuasan hidup tidak selalu berasal dari barang yang bisa dipamerkan, melainkan dari pengalaman yang memberikan nilai pribadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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