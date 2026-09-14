Rezekinya Tak Pernah Seret, 5 Weton Ini Disebut Punya Aura Ningrat Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Weton menjadi salah satu bagian dari tradisi Jawa yang hingga kini masih menarik perhatian masyarakat. Perhitungan berdasarkan hari kelahiran dan pasaran Jawa tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan rezeki, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Ada yang dipercaya mempunyai daya tarik kuat, mudah memperoleh kepercayaan, hingga memiliki peluang lebih besar dalam urusan karier dan ekonomi.

Beberapa weton bahkan digambarkan mempunyai karakter layaknya kalangan ningrat. Istilah tersebut bukan berarti seseorang benar-benar berasal dari keturunan bangsawan, melainkan menggambarkan sosok yang dipercaya mempunyai wibawa, keberuntungan, dan kehidupan yang relatif lebih mudah.

Dilansir dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter istimewa dan diasosiasikan dengan kehidupan bak kalangan ningrat.

Berikut daftarnya.

1. Jumat Legi Jumat Legi kerap dikaitkan dengan pribadi yang mempunyai pembawaan berwibawa. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mampu membuat orang lain merasa nyaman sekaligus menghormati keberadaannya.

Keunggulan mereka tidak hanya dikaitkan dengan persoalan materi. Kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang juga dipercaya menjadi salah satu sumber datangnya kesempatan.

Dalam perjalanan pekerjaan maupun usaha, Jumat Legi disebut memiliki peluang memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika menghadapi hambatan, bisa saja muncul bantuan atau kesempatan baru yang membuat jalan menuju tujuan kembali terbuka.

Karakter tersebut membuat weton Jumat Legi dalam ramalan primbon sering digambarkan mempunyai potensi untuk mencapai posisi yang disegani.