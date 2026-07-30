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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.49 WIB

5 Weton Pembawa Aura Ningrat, Dipercaya Punya Jalan Hidup Penuh Wibawa dan Kemakmuran

Ilustrasi weton kelas atas yang ditakdirkan hidup mewah dan elit (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi weton kelas atas yang ditakdirkan hidup mewah dan elit (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, sifat, serta perjalanan kehidupan seseorang.

Bagi sebagian masyarakat, weton dipercaya bukan hanya menjadi penanda hari kelahiran, tetapi juga memiliki makna tertentu mengenai watak, keberuntungan, dan arah kehidupan.

Salah satu istilah yang sering muncul dalam Primbon Jawa adalah energi ningrat, yaitu gambaran seseorang yang memiliki aura berwibawa, mudah dihormati, dan dianggap memiliki jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Energi tersebut tidak selalu berkaitan dengan keturunan keluarga bangsawan, tetapi lebih kepada karakter, pembawaan diri, serta kemampuan seseorang dalam menarik peluang.

Dikutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki aura ningrat dan berpotensi merasakan kemudahan dalam urusan rezeki.

Berikut lima weton yang disebut membawa energi bangsawan dengan karakter elegan dan berkelas.

1. Jumat Legi

Pemilik weton Jumat Legi dipercaya memiliki pembawaan yang anggun dan penuh kharisma.

Mereka dikenal memiliki tutur kata lembut, sikap sopan, serta kemampuan menempatkan diri dengan baik dalam berbagai lingkungan.

Dalam perhitungan Jawa, Jumat memiliki nilai neptu 6 dan Legi bernilai 5, sehingga menghasilkan angka 11.

Angka tersebut dipercaya melambangkan daya tarik, keseimbangan, serta potensi keberuntungan yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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