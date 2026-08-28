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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05.33 WIB

Bak Anak Sultan, 5 Weton Ini Konon Dibekali Aura Ningrat Menurut Primbon Jawa

Weton bangsawan dan sultan yang penuh kemewahan dan keberuntungan kata primbon jawa./Freepik. - Image

Weton bangsawan dan sultan yang penuh kemewahan dan keberuntungan kata primbon jawa./Freepik.

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan watak, karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Salah satu kepercayaan yang cukup menarik adalah mengenai weton yang dianggap memiliki aura bangsawan. Pemilik weton tertentu dipercaya mempunyai pembawaan berwibawa, selera tinggi, serta peluang lebih besar untuk mencapai kehidupan mapan.

Meski demikian, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tafsir Primbon Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Karakter dan kondisi kehidupan tetap dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan, usaha, pilihan hidup, serta berbagai faktor lainnya.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang dalam penafsiran tersebut disebut mempunyai aura bangsawan dan berpeluang menikmati kehidupan penuh kemewahan.

1. Jumat Legi, Punya Pembawaan Berkelas

Orang yang lahir pada Jumat Legi digambarkan memiliki pembawaan yang tenang, halus, dan mudah mendapatkan penghormatan dari lingkungan sekitar.

Mereka dianggap pandai menyesuaikan diri dalam berbagai situasi tanpa kehilangan wibawa. Cara berkomunikasi yang teratur dan sikap yang tidak berlebihan membuatnya terlihat berkelas.

Dalam perhitungan weton, Jumat memiliki nilai 6 sedangkan Legi bernilai 5. Jumlahnya menjadi 11. Angka tersebut dalam tafsir yang digunakan dikaitkan dengan daya tarik, kekuatan batin, serta peluang rezeki.

Pemilik weton ini juga dipercaya mempunyai kemampuan membangun koneksi dan melihat kesempatan yang dapat berkembang menjadi keuntungan. Karena itu, mereka disebut berpotensi mendapatkan peluang usaha maupun kerja sama yang menjanjikan.

Namun, kemapanan dalam kepercayaan ini tetap perlu diimbangi dengan kerendahan hati. Sikap tidak mudah terlena dan mampu mengelola apa yang dimiliki dianggap penting agar keberuntungan tidak berhenti di tengah jalan.

2. Rabu Pahing, Kalem tetapi Punya Pengaruh

Rabu Pahing digambarkan sebagai weton yang tidak selalu menunjukkan potensinya sejak awal. Pemiliknya bisa terlihat sederhana dan tidak terlalu mencari perhatian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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