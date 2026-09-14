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Endah Primasari Utami
Senin, 14 September 2026 | 20.26 WIB

5 Zodiak yang Lebih Memilih Menikmati Waktu Sendirian dan Menjauh dari Keramaian

Ilustrasi, zodiak yang menikmati waktu sendirian dan menjauh dari keramaian. Magnific/ pvproductions. - Image

Ilustrasi, zodiak yang menikmati waktu sendirian dan menjauh dari keramaian. Magnific/ pvproductions.


JawaPos.com - Tahukah, beberapa zodiak biasanya lebih memilih menyendiri dan justru menikmati waktu saat mereka sendirian.

Bukan bermaksud jahat dengan mengabaikan pesan, bersikap dingin, atau menjaga jarak, hanya saja lima zodiak tersebut membutuhkan lebih banyak waktu untuk menenangkan diri dan memroses pikiran mereka.

Mereka pun merasa lebih baik saat memiliki cukup waktu untuk diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Senin (14/9), berikut ini lima zodiak yang lebih memilih menikmati waktu sendirian dan menjauh dari keramaian bahkan di sebagian besar waktu mereka.

1. Scorpio

Mereka mudah sekali merasa terganggu.

Dikenal sebagai zodiak paling misterius, mereka lebih senang dibiarkan sendirian hampir sepanjang waktu, supaya tidak perlu berbagi informasi dengan orang lain atau lebih buruk lagi, harus menghadapi tingkah laku orang lain.

Jika mereka belum siap membuka diri, sebaiknya biarkan mereka sendiri.

Meski terdengar kejam, satu hal yang pasti akan mereka lakukan adalah menjaga ketenangan batin dengan segala cara.

2. Virgo

Jika ada satu hal yang sangat mereka sukai, jawabannya adalah dibiarkan sendirian.

Ini karena sifat mereka yang sangat logis sehingga mereka mudah merasa frustasi menghadapi segala hal konyol yang dilakukan orang lain.

Mereka butuh waktu untuk mencerna kebodohan dan kenekatan.
 
Misalnya saja, teman yang mengambil keputusan gegabah hingga pasangan yang menolak mengikuti saran.
 
Hal-hal semacam itu mudah sekali membuat mereka kesal dan merasa gelisah.

Jadi, mereka lebih memilih untuk dibiarkan sendirian, bahkan di sebagian besar waktu mereka.

3. Capricorn

Mereka merasa nyaman dalam kesendirian, karena mereka tidak perlu berurusan dengan emosi orang lain.

Orang lain mungkin menganggap mereka berhati dingin. Tapi, emosi yang rumit dan tidak perlu akan menghambat apa yang sedang mereka upayakan.

Mereka tidak punya waktu untuk memedulikan perasaan orang lain, karena terlalu sibuk dengan kehidupan dan tanggung jawab pribadi.

Lagipula, hampir semua hal yang sedang mereka kerjakan tidak melibatkan orang lain.

4. Aquarius

Jika ada satu hal yang paling mereka gemari, jawabannya adalah berpikir.

Tidak heran bila mereka sering kali tenggelam dalam dunia batin.

Tapi, mereka tidak punya waktu untuk melamun atau berpikir mendalam saat berada di tengah orang lain, karena orang lain tidak memiliki rasa ingin tahu sebesar mereka, jadi orang lain cenderung menganggap remeh pertanyaan atau pemikiran mereka.

Itu sebabnya, mereka lebih memilih menghabiskan waktu dalam kesendirian.

Mereka jauh lebih nyaman berpikir secara pribadi tanpa tekanan tambahan, karena ada perasaan khawatir pertanyaannya akan membuat orang lain merasa aneh.

5. Pisces

Mereka adalah sosok yang sangat empatik dan mudah menyerap emosi orang lain.

Kadang kala mereka tidak memiliki energi untuk menghadapi energi negatif yang dibawa orang lain, sehingga mereka lebih memilih untuk menyendiri.

Orang yang sangat peka seperti mereka memang perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri.***
Editor: Novia Tri Astuti
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