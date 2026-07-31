Lebih Suka Menyendiri daripada Berada di Tengah Keramaian? Psikologi Mengatakan Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman berada di tengah keramaian, pesta, atau acara sosial yang penuh interaksi.

Sebagian orang justru merasa lebih damai dan utuh saat menyendiri — membaca buku, berjalan-jalan sendiri, atau sekadar menikmati waktu tanpa banyak gangguan dari dunia luar.

Jika Anda termasuk dalam kelompok ini, bukan berarti ada yang salah.

Psikologi justru menyatakan bahwa preferensi menyendiri bisa mencerminkan kepribadian yang kaya, mendalam, dan sangat istimewa.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri kepribadian yang menurut psikologi sering dimiliki oleh orang-orang yang lebih memilih menyendiri daripada berada di tengah keramaian:

1. Introspektif dan Reflektif

Orang yang menyukai kesendirian biasanya memiliki kemampuan reflektif yang sangat kuat.

Mereka gemar merenung, memikirkan kembali peristiwa yang telah terjadi, dan mengevaluasi makna hidup, hubungan, serta keputusan mereka.

Mereka tak hanya menjalani hidup, tapi juga berusaha memahaminya dengan lebih dalam.