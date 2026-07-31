Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 31 Juli 2026 | 12.15 WIB

Lebih Suka Menyendiri daripada Berada di Tengah Keramaian? Psikologi Mengatakan Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

seseorang yang suka menyendiri. (Magnific) - Image

seseorang yang suka menyendiri. (Magnific)

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman berada di tengah keramaian, pesta, atau acara sosial yang penuh interaksi. 

Sebagian orang justru merasa lebih damai dan utuh saat menyendiri — membaca buku, berjalan-jalan sendiri, atau sekadar menikmati waktu tanpa banyak gangguan dari dunia luar. 

Jika Anda termasuk dalam kelompok ini, bukan berarti ada yang salah. 

Psikologi justru menyatakan bahwa preferensi menyendiri bisa mencerminkan kepribadian yang kaya, mendalam, dan sangat istimewa.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri kepribadian yang menurut psikologi sering dimiliki oleh orang-orang yang lebih memilih menyendiri daripada berada di tengah keramaian:

1. Introspektif dan Reflektif

Orang yang menyukai kesendirian biasanya memiliki kemampuan reflektif yang sangat kuat. 

Mereka gemar merenung, memikirkan kembali peristiwa yang telah terjadi, dan mengevaluasi makna hidup, hubungan, serta keputusan mereka. 

Mereka tak hanya menjalani hidup, tapi juga berusaha memahaminya dengan lebih dalam. 

Proses berpikir ini membantu mereka berkembang secara mental dan emosional, meskipun tidak selalu tampak dari luar.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Menurut Psikologi, Kerap Merasa Sendirian di Tengah Keramaian, Biasanya Sering Melakukan 7 Hal Ini Tanpa Disadari - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Kerap Merasa Sendirian di Tengah Keramaian, Biasanya Sering Melakukan 7 Hal Ini Tanpa Disadari

Kamis, 30 Juli 2026 | 22.14 WIB

4 Zodiak Sering Merasa Tidak Diinginkan dan Minder Saat Berada di Tengah Keramaian - Image
Zodiak

4 Zodiak Sering Merasa Tidak Diinginkan dan Minder Saat Berada di Tengah Keramaian

Selasa, 21 April 2026 | 04.17 WIB

Orang yang Lebih Menyukai Kesendirian daripada Keramaian Memiliki 8 Kekuatan Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Lebih Menyukai Kesendirian daripada Keramaian Memiliki 8 Kekuatan Ini Menurut Psikologi

Selasa, 10 Februari 2026 | 22.02 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore