4 Zodiak Sering Merasa Tidak Diinginkan dan Minder Saat Berada di Tengah Keramaian

JawaPos.com - Betapa zodiak merasa minder betapa besar nilai yang mereka bawa di dalam circle pertemanan.

Mereka sering merasa minder alias kurang percaya diri, sehingga tidak mampu melihat diri mereka sebagaimana orang-orang yang mencintai mereka melihatnya.

Melansir informasi dari laman collective.world. Berikut adalah empat zodiak yang merasa seolah tidak ada yang menginginkan mereka dimanapun. Padahal hal itu sama sekali tidak benar.

Taurus

Taurus sering memendam kepercayaan dirinya yang membuat mereka merasa tidak diinginkan kehadirannya.

Sebenarnya, banyak orang yang merasa nyaman dengan taurus, sebab mereka adalah sosok yang benar-benar peduli pada orang disekitarnya.

Mereka tidak menyadari betapa orang lain senang berkumpul dengan mereka. Taurus jauh lebih populer daripada yang mereka bayangkan.

Cancer

Cancer adalah sosok overthinker sejati. Saat berinteraksi, mereka selalu khawatir telah melakukan kesalahan, bahwa orang lain akan marah pada mereka dan tidak pernah berbicara lagi.

Mereka tidak pernah merasa nyaman dan santai melewati momen menyenangkan bersama banyak orang.

Scorpio

Scorpio adalah sosok yang pesimis. Mereka bahkan menolak undangan hangout. Scorpio menganggap tidak ada yang berharap scorpio hadir pada undangan tersebut.