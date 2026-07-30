Menurut Psikologi, Kerap Merasa Sendirian di Tengah Keramaian, Biasanya Sering Melakukan 7 Hal Ini Tanpa Disadari

Ilustrasi seseorang yang duduk sendirian di tengah keramaian, tampak sibuk dengan aktivitasnya sendiri, mencerminkan isolasi sosial yang tidak disadari./Freepik





Jawapos.com - Pernahkah Anda merasa seperti “orang asing” di tengah kerumunan teman, keluarga, atau rekan kerja?

Merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang adalah fenomena yang nyata dan umum dialami oleh banyak individu.

Dalam psikologi, kesepian bukan sekadar tentang berada seorang diri, tetapi lebih tentang perasaan tidak terhubung secara emosional dan sosial.



Orang yang selalu merasa sendiri di tengah keramaian biasanya tak menyadari bahwa mereka secara tidak sengaja melakukan beberapa kebiasaan tertentu yang justru memperkuat perasaan terasing itu.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh hal yang sering dilakukan orang-orang tersebut menurut pandangan psikologi:



1. Membatasi Ekspresi Emosional di Hadapan Orang Lain



Secara tidak sadar, orang yang merasa kesepian sering menahan diri untuk mengekspresikan emosi mereka.

Mereka takut dianggap lemah, terlalu sensitif, atau mengganggu suasana.

Akibatnya, mereka tampak “dingin” atau “tertutup” bagi orang lain.

Psikologi menyebut hal ini sebagai bentuk emotional suppression, yaitu menekan emosi karena takut ditolak atau tidak dipahami.



Namun, ketika seseorang tidak membuka diri secara emosional, koneksi sosial pun sulit terbentuk secara mendalam.

Orang-orang di sekitar mungkin merasa mereka tidak membutuhkan dukungan, padahal justru sebaliknya.



2. Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Orang yang merasa sendiri kerap menghabiskan banyak waktu memperhatikan kehidupan orang lain—terutama melalui media sosial.

Mereka membandingkan kebahagiaan, hubungan, atau pencapaian orang lain dengan hidup mereka sendiri.



Perbandingan ini memunculkan perasaan tidak layak, tidak cukup baik, atau bahkan tidak diinginkan.

Lama-kelamaan, hal ini membuat mereka menjauh dari interaksi karena merasa "tidak pantas" untuk menjadi bagian dari lingkaran sosial.



3. Menghindari Obrolan Mendalam



Alih-alih berbagi kisah hidup atau perasaan secara jujur, mereka lebih memilih percakapan dangkal yang tidak menyentuh aspek personal.

Psikologi menyebut ini sebagai bentuk self-protection —melindungi diri dari potensi penolakan atau ketidaknyamanan.



Masalahnya, hubungan manusia tidak tumbuh dari obrolan basa-basi semata.

Tanpa obrolan yang bermakna, seseorang akan terus merasa sendiri bahkan ketika mereka berbicara dengan banyak orang sekalipun.



4. Merasa Tidak Layak Dicintai atau Dianggap Penting



Keyakinan batin seperti “Aku tidak cukup menarik,” “Aku tidak punya hal menarik untuk dibicarakan,” atau “Tak ada yang benar-benar peduli padaku” sering kali bercokol dalam pikiran mereka.

Ini dikenal dalam psikologi sebagai core negative beliefs—keyakinan negatif inti yang memengaruhi cara seseorang menilai dirinya.



Keyakinan semacam ini akan mendorong perilaku menarik diri, bahkan sebelum kesempatan menjalin hubungan diberikan.

Akibatnya, mereka sendiri yang menghalangi kemungkinan koneksi emosional yang tulus.



5. Sering Menolak Undangan atau Kesempatan Bersosialisasi



Meski merasa kesepian, mereka kerap menolak ajakan hangout, reuni, atau bahkan pertemuan sederhana.

Alasannya bisa beragam: cemas, takut canggung, merasa tidak punya topik pembicaraan, atau sekadar merasa lelah secara sosial.



Dalam jangka panjang, penolakan ini memperkuat isolasi sosial yang membuat perasaan kesepian semakin dalam. Ini seperti siklus: merasa sendiri → menghindari interaksi → semakin merasa sendiri.



6. Menciptakan Persona atau Topeng Sosial



Sebagian dari mereka mungkin tampak ceria, ramah, bahkan lucu di depan umum.

Namun itu semua hanyalah “topeng sosial” yang mereka bangun untuk menyembunyikan perasaan kosong di dalam.

Mereka takut dianggap menyedihkan, sehingga terus berakting seolah semuanya baik-baik saja.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai false self—sisi diri yang dibentuk untuk mendapat penerimaan, tapi tak mencerminkan siapa kita sebenarnya.

Akibatnya, hubungan yang terbentuk pun menjadi dangkal, karena bukan berdasarkan keaslian.



7. Menolak Bantuan Emosional dari Orang Lain



Meski orang lain menunjukkan perhatian, mereka kerap menolak, baik secara langsung maupun halus.

Kalimat seperti, “Aku nggak apa-apa kok,” atau “Aku bisa urus sendiri,” adalah bentuk penolakan bantuan yang sering muncul.

Dalam psikologi, ini bisa berkaitan dengan masalah trust atau kepercayaan—takut dikhianati, dianggap lemah, atau terlalu bergantung.



Padahal menerima dukungan adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun keintiman emosional dan meruntuhkan tembok kesepian.



Penutup: Kesepian Bukan Tanda Lemah, Tapi Isyarat untuk Terhubung Kembali



Merasa kesepian di tengah keramaian bukanlah kesalahan pribadi, melainkan sinyal bahwa kita membutuhkan hubungan yang lebih bermakna dan otentik.

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menunjukkan tanda-tanda di atas, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menyadari pola-pola tersebut.



Psikologi modern menekankan bahwa penyembuhan dimulai dari keberanian untuk membuka diri, meski perlahan.