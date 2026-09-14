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Mellyna Putri Diniar
Senin, 14 September 2026 | 20.23 WIB

5 Kombinasi Bulan Lahir yang Disebut Punya Chemistry Paling Gacor, Paling Cocok dan Nyambung

Ilustrasi dua orang yang menunjukkan chemistry kuat dan saling tertarik. (Collective World) - Image

Ilustrasi dua orang yang menunjukkan chemistry kuat dan saling tertarik. (Collective World)

JawaPos.com — Kecocokan dengan seseorang belum tentu menghasilkan chemistry. Ada orang yang terasa mudah diajak bicara, tetapi kehadirannya tidak meninggalkan kesan khusus. 

Sebaliknya, chemistry muncul ketika perhatian tertuju pada seseorang tanpa paksaan dan tanpa disengaja.

Dengan orang yang memiliki chemistry kuat, percakapan biasa bisa terasa seperti godaan, tatapan berlangsung sedikit lebih lama, dan interaksi sederhana justru memunculkan sisi diri yang selama ini jarang terlihat.

Dilansir dari Collective World, Senin (14/9/2026), terdapat lima kombinasi bulan lahir yang dinilai memiliki chemistry kuat karena perbedaan karakter, ketertarikan, serta dinamika komunikasi di antara keduanya. Berikut lima kombinasi tersebut.

1. Januari dan April

Januari digambarkan sebagai pribadi yang cenderung tenang dan terkendali, sedangkan April lebih berani dan terus terang. Sikap April dapat membuat Januari keluar dari kendali yang biasanya dipertahankan. 

Sebaliknya, April justru tertarik melihat kapan Januari akhirnya berhenti menahan diri. Perbedaan ini menciptakan tarik-ulur yang membuat keduanya saling menantang, menggoda, bahkan mengubah perdebatan kecil menjadi momen penuh ketegangan romantis.

2. Februari dan Agustus

Februari tidak mudah terkesan, sehingga perhatian mereka terasa lebih berarti bagi Agustus yang terbiasa menjadi pusat perhatian. 

Februari tertarik pada kepercayaan diri dan kehangatan Agustus, sementara Agustus menikmati cara Februari melihat dirinya lebih dalam daripada sekadar penampilan luar. 

Editor: Novia Tri Astuti
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