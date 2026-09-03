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Mellyna Putri Diniar
Kamis, 3 September 2026 | 21.11 WIB

4 Bulan Kelahiran Ini Diprediksi Masuk Era Beruntung: Peluang Besar dan Hidup yang Lebih Menjanjikan

Ilustrasi pergerakan kereta yang menggambarkan peluang hidup yang lebih menjanjikan / Foto: (Collective World) - Image

Ilustrasi pergerakan kereta yang menggambarkan peluang hidup yang lebih menjanjikan / Foto: (Collective World)

JawaPos.com — September disebut membawa momentum perubahan bagi orang-orang yang lahir pada empat bulan tertentu. Bulan ini dikaitkan dengan periode ketika peluang yang sebelumnya terasa terlalu jauh mulai tampak lebih mungkin diraih, baik dalam karier, hubungan, perjalanan, pendidikan maupun keputusan besar dalam hidup.

Menurut ilmu astrologi momentum tersebut dikaitkan dengan Jupiter, planet yang dalam astrologi diasosiasikan dengan ekspansi dan kemungkinan, serta Saturnus yang berkaitan dengan pembangunan, kedisiplinan, dan sesuatu yang dapat bertahan dalam jangka panjang. 

Keduanya dipandang membawa pesan bahwa pertumbuhan tidak harus ditempuh secara gegabah untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. “Pertumbuhan tidak harus dilakukan secara gegabah untuk mencapai sesuatu yang luar biasa,” demikian gambaran Collective World mengenai perpaduan energi Jupiter dan Saturnus.

Dilansir dari Collective World, Kamis (3/9/2026), September membawa momentum baru bagi sejumlah bulan kelahiran. Berikut daftar empat bulan kelahiran, yang disebut berpotensi memasuki fase dengan kemungkinan baru yang lebih besar.

1. Januari: Berani Memasang Target Lebih Tinggi

Bagi mereka yang lahir pada Januari, September digambarkan sebagai waktu untuk kembali membangun ambisi. Peluang yang sebelumnya terasa terlalu besar, terlalu kompetitif atau membutuhkan pengalaman lebih mungkin mulai terlihat berada dalam jangkauan. 

Bentuknya dapat berupa kemajuan karier, proyek kreatif, keuangan, perjalanan, pendidikan atau kesempatan memasuki lingkungan baru.

Kuncinya adalah tidak menolak peluang hanya karena melampaui rencana lama. Disiplin yang telah dibangun dapat menjadi modal untuk membuka pintu baru. 

Ramalan ini mendorong mereka berani melamar posisi yang belum sepenuhnya diyakini mampu diraih, menginginkan tanggung jawab lebih besar dan mulai membayangkan masa depan yang berbeda dari sekadar bertahan dalam keadaan lama.

2. April: Keluar dari Rutinitas

Editor: Setyo Adi Nugroho
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