Q THE BOYZ dan Hwang Ji Ah Pamer Chemistry Memikat di Pembacaan Naskah Perdana My Idol, My Debut

Ilustrasi foto dari x @kchartsmaster

JawaPos.com - Drama My Idol, My Debut resmi memulai langkah pertamanya dengan menggelar sesi pembacaan naskah perdana.

Momen ini langsung mencuri perhatian publik berkat chemistry alami yang ditunjukkan Q THE BOYZ dan Hwang Ji Ah, dua pemeran utama yang siap membawa kisah penuh mimpi, persahabatan, dan kesempatan kedua.

Foto-foto yang dirilis dari lokasi pembacaan naskah memperlihatkan suasana hangat sekaligus penuh semangat.

Seluruh pemain tampak larut dalam karakter masing-masing, menciptakan energi positif yang semakin meningkatkan ekspektasi terhadap drama ini.

My Idol, My Debut mengangkat kisah seorang penggemar yang secara misterius kembali ke masa lalu, delapan tahun sebelum tragedi yang menimpa idol favoritnya.

Bertekad mengubah takdir, ia memutuskan menjadi trainee dan memasuki dunia hiburan dari dekat demi menyelamatkan sosok yang selama ini ia kagumi.

Dalam drama tersebut, Q THE BOYZ dipercaya memerankan Han Jae Ha, anggota grup idol fiktif BOY TO THE MOON.

Meski menjadi debutnya sebagai pemeran utama drama, Q berhasil menunjukkan penampilan yang meyakinkan lewat ekspresi emosional, dialog yang natural, serta pesona khas seorang idol yang telah berpengalaman tampil di atas panggung.

Di sisi lain, Hwang Ji Ah menghidupkan karakter perempuan yang berani mempertaruhkan segalanya demi mengubah masa depan.

Penampilannya yang penuh energi dipadukan dengan emosi yang kuat membuat interaksinya bersama Q terasa begitu hidup, bahkan sejak sesi pembacaan naskah pertama.

Tak hanya mengandalkan dua pemeran utama, drama ini juga diperkuat oleh jajaran pemain muda berbakat seperti Lee Jin Hyuk, Jung Ji An, Nana WOOAH, Kaede tripleS, AISA, dan aktor serta aktris lainnya.

Kebersamaan mereka selama pembacaan naskah memperlihatkan kekompakan yang diyakini akan menjadi salah satu kekuatan utama drama ini.

Yang membuat My Idol, My Debut semakin menarik adalah konsep linked IP yang diusung.