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Abdul Rahman
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.22 WIB

Marsha Aruan dan Chicco Jerikho: Dari Adik Ipar Kini Jadi Pasangan Romantis

Marsha Aruan dan Chicco Jerikho. (Instagram: aruanmarsha) - Image

Marsha Aruan dan Chicco Jerikho. (Instagram: aruanmarsha)

JawaPos.com - Marsha Aruan mendapat pengalaman baru saat beradu akting dengan aktor Chicco Jerikho dalam sinetron Terlanjur Mencintaimu. Menurutnya, membangun chemistry sebagai pasangan bukan perkara yang terlalu sulit mengingat keduanya pernah beradu akting pada masa lalu. Mereka pun sudah saling kenal satu sama lain.

Namun, Marsha Aruan mengatakan, pengalaman beradu peran antara dirinya dengan Chicco Jerikho terbilang unik. Dulu dia disatukan dalam sebuah project dimana Chicco diceritakan menjadi kakak iparnya. Namun kini, mereka diceritakan sebagai pasangan romantis.

"Proyek ini memberikan tantangan unik bagi saya pribadi. Dulu saat masih SD, saya syuting sama Kak Chicco di mana beliau berperan sebagai kakak ipar saya. Sekarang, kami dipertemukan kembali sebagai pasangan," kata Marsha Aruan.

"Transformasi dari dinamika masa lalu ke peran romantis saat ini tentu menjadi tantangan menarik yang kami bangun secara profesional," imbuhnya.

Dalam sinetron Terlanjur Mencintaimu, Marsha Aruan memerankan karakter sebagai Arumi, sedangkan Chicco Jerikho berperan sebagai dokter spesialis kandungan bernama Elio. Hubungan keduanya menjadi poros utama cerita yang dipenuhi konflik, balas dendam, hingga kisah cinta.

"Karakter Arumi mengajarkan saya banyak hal tentang ketegaran. Kekuatan Arumi bukan terletak pada dirinya yang tidak pernah bersedih, melainkan bagaimana cara dia untuk tetap tegar melangkah meski hatinya sedang terluka," kata Marsha Aruan.

"Saya berharap penonton yang menyaksikan perjalanan Arumi bisa memetik pesan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, selalu ada hal-hal baik yang menanti di depan," imbuhnya.

Sementara itu, Chicco Jerikho mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengalami kesulitan berarti saat membangun chemistry bersama Marsha Aruan. 

Menurutnya, karakter yang kuat di dalam naskah skenario dan kerja sama seluruh pemain membuat proses syuting dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Editor: Abdul Rahman
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