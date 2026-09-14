Takdir Keberuntungan! 10 Weton Ini Diprediksi Punya Jalan Menuju Kemapanan

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Primbon Jawa meyakini bahwa setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki karakter serta potensi yang berbeda. Sebagian weton bahkan dipercaya mempunyai keistimewaan tertentu, termasuk dalam urusan pekerjaan, kepemimpinan, dan rezeki.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat 10 weton yang disebut memiliki karakter serta potensi peruntungan yang menonjol. Berikut ulasannya.

1. Sabtu Legi Orang yang lahir pada Sabtu Legi dipercaya memiliki pembawaan ceria, mandiri, tegas, dan cukup matang ketika mempertimbangkan suatu keputusan.

Karakter tersebut membuat mereka dinilai cocok berada dalam bidang yang membutuhkan tanggung jawab dan keberanian mengambil keputusan. Dunia manajemen, usaha, hingga pekerjaan yang membutuhkan jiwa kepemimpinan dapat menjadi pilihan yang sesuai.

Dalam urusan finansial, Sabtu Legi disebut mempunyai peluang memperoleh penghasilan melalui lebih dari satu sumber. Ketekunan, kreativitas, serta kemauan untuk terus berusaha menjadi modal yang dapat membantu mereka mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik.

2. Minggu Wage Minggu Wage memiliki neptu 9, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Wage sebesar 4.

Dalam kepercayaan tradisional Jawa, weton ini kerap dikaitkan dengan sosok yang tenang, bijaksana, mandiri, dan mempunyai kecerdasan emosional.