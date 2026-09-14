Punya Mental Kuat, 6 Zodiak Ini Mampu Menghadapi Masalah dengan Kepala Dingin

ilustrasi zodiak paling tenang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda ketika menghadapi tekanan. Ada yang mudah panik dan terbawa emosi, tetapi ada pula yang justru mampu mempertahankan ketenangan ketika situasi sedang tidak menentu.
Dalam astrologi, sejumlah zodiak dipercaya memiliki karakter yang lebih kalem dan stabil. Mereka cenderung tidak langsung bereaksi ketika menghadapi masalah, melainkan berusaha memahami keadaan sebelum menentukan langkah.
Sikap tersebut bukan hanya membantu mereka menghadapi persoalan, tetapi juga sering membuat orang di sekitarnya merasa lebih aman dan nyaman.
Dilansir dari English Jagran, terdapat enam zodiak yang disebut memiliki kecenderungan tetap tenang dan stabil ketika menghadapi situasi penuh tekanan. Berikut daftarnya:
Taurus dikenal sebagai pribadi yang tenang dan tidak mudah terpancing oleh keadaan. Mereka cenderung menggunakan pendekatan praktis ketika menghadapi sebuah persoalan.
Alih-alih terburu-buru mengambil tindakan, Taurus biasanya memilih mengamati situasi terlebih dahulu. Setelah memahami masalah, barulah mereka menentukan langkah yang dianggap paling masuk akal.
Ketika menghadapi krisis, karakter yang stabil membuat Taurus mampu mempertahankan fokus. Mereka lebih memilih mencari solusi yang dapat memberikan hasil berkelanjutan daripada mengambil keputusan secara impulsif.
Sikap sabar tersebut membuat Taurus kerap menjadi sosok yang bisa diandalkan ketika lingkungan sekitar sedang berada dalam situasi penuh tekanan.
Pisces dikenal memiliki kepekaan emosional yang tinggi. Mereka cukup peka dalam membaca suasana maupun memahami perasaan orang-orang di sekitarnya.
Ketika menghadapi situasi sulit, Pisces cenderung tidak langsung merespons dengan kemarahan. Mereka lebih suka mengambil waktu untuk menenangkan pikiran dan memahami apa yang sebenarnya terjadi.
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