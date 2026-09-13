Jangan Biarkan Stres Menguasai Diri, Ini 5 Cara Melatih Mental agar Lebih Kuat

JawaPos.com - Berbagai tuntutan pekerjaan, hubungan sosial, hingga persoalan sehari-hari dapat menjadi sumber tekanan. Jika tidak dikelola dengan baik, stres yang terus menumpuk dapat membuat seseorang merasa kewalahan dan kesulitan menjalani aktivitas secara optimal.

Karena itu, memiliki ketahanan mental menjadi hal penting. Mental yang kuat bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, atau tertekan, melainkan mampu menghadapi berbagai situasi sulit, beradaptasi dengan perubahan, dan kembali bangkit setelah mengalami kegagalan.

Kekuatan mental juga dapat dibangun melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara yang dapat diterapkan untuk membantu memperkuat mental sekaligus mengelola stres dengan lebih baik.

1. Biasakan Melihat Tantangan dari Sisi Positif Cara pertama adalah membangun pola pikir yang lebih terbuka terhadap proses belajar. Seseorang dengan growth mindset memandang kemampuan dan kecerdasan sebagai sesuatu yang masih dapat berkembang melalui latihan, pengalaman, serta usaha.

Dengan pola pikir tersebut, masalah tidak selalu dianggap sebagai jalan buntu. Sebaliknya, tantangan dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri.

Ketika menghadapi kegagalan, cobalah mengevaluasi apa yang bisa dipelajari daripada terus menyalahkan diri sendiri. Menetapkan target yang realistis juga dapat membantu menjaga motivasi selama menjalani proses.

2. Luangkan Waktu untuk Mindfulness dan Meditasi Pikiran yang terus dipenuhi berbagai kekhawatiran dapat membuat tubuh dan emosi ikut lelah. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melatih mindfulness atau perhatian penuh.

Mindfulness mengajarkan seseorang untuk menyadari apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan tanpa buru-buru memberikan penilaian. Praktik ini dapat dilakukan melalui meditasi maupun latihan pernapasan sederhana.