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Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 06.04 WIB

Tak Gampang Tumbang, 5 Zodiak Ini Dikenal Punya Mental Kuat Hadapi Tekanan

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi persoalan hidup. Ada yang mudah merasa tertekan, sementara sebagian lainnya mampu tetap tenang meski sedang berada dalam situasi sulit.

Dalam astrologi, karakter tersebut sering dikaitkan dengan sifat bawaan masing-masing zodiak. Beberapa zodiak dipercaya mempunyai daya tahan mental yang kuat, sehingga tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan, tekanan, maupun berbagai tantangan.

Kekuatan mental tidak selalu ditunjukkan melalui sikap keras atau berani. Terkadang, ketangguhan justru terlihat dari kemampuan seseorang mengendalikan emosi, tetap berpikir jernih, dan kembali bangkit setelah mengalami kegagalan.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima zodiak yang dikenal memiliki ketahanan mental cukup kuat. Siapa saja?

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius dalam mengejar tujuan. Mereka tidak mudah menyerah hanya karena menghadapi satu atau dua kegagalan.

Kesabaran dan kedisiplinan menjadi modal utama Capricorn ketika menghadapi masa-masa sulit. Mereka cenderung memilih menyusun langkah secara perlahan daripada mengambil keputusan terburu-buru.

Bagi Capricorn, keberhasilan membutuhkan proses panjang. Karena itu, mereka mampu bertahan menghadapi berbagai hambatan selama masih melihat adanya kesempatan untuk mencapai tujuan.

Sikap realistis juga membuat Capricorn tidak mudah terbawa keadaan. Ketika masalah muncul, mereka lebih memilih mencari solusi daripada terlalu lama meratapi keadaan.

2. Sagitarius

Sagitarius memiliki karakter optimistis dan senang menghadapi pengalaman baru. Sikap tersebut membuat mereka relatif tidak mudah kehilangan semangat ketika kehidupan menghadirkan tantangan.

Alih-alih melihat masalah sebagai akhir dari segalanya, Sagitarius cenderung menganggapnya sebagai pengalaman yang bisa memberikan pelajaran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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