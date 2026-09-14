Cuan Besar di Depan Mata, 5 Shio Ini Disebut Sedang Didekati Keberuntungan

Ilustrasi Ketiban Rezeki Nomplok (Freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Pada periode tertentu, sejumlah shio bahkan disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.
Keberuntungan tersebut bisa hadir dalam berbagai bentuk. Mulai dari kesempatan kerja baru, perkembangan usaha, kerja sama yang menguntungkan, hingga ide yang berpotensi membuka sumber pemasukan tambahan.
Bagi sebagian orang, momentum seperti ini dianggap sebagai kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial dan mulai membangun kehidupan yang lebih mapan.
Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan finansial cukup kuat menjelang akhir bulan. Masing-masing shio memiliki karakter dan jalur keberuntungan yang berbeda.
Berikut lima shio yang masuk dalam daftar tersebut.
Pemilik Shio Kerbau yang lahir pada 1973, 1985, 1997, atau 2009 dikenal memiliki karakter tekun dan konsisten. Sifat tersebut menjadi modal penting ketika menghadapi perjalanan panjang menuju kesuksesan.
Menjelang akhir bulan, Shio Kerbau disebut memiliki kondisi yang lebih stabil untuk menyusun rencana dan menentukan langkah berikutnya. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memikirkan investasi jangka panjang atau membuka peluang kerja sama baru.
Pengalaman dan dedikasi yang selama ini dibangun juga berpotensi mendapatkan apresiasi. Bentuknya bisa berupa penghargaan dalam pekerjaan, insentif, maupun kesempatan berkolaborasi dengan pihak lain.
Kepercayaan dari lingkungan sekitar menjadi salah satu aset penting. Reputasi sebagai pribadi yang dapat diandalkan dapat membuka pintu menuju kesempatan yang sebelumnya belum tersedia.
Namun, tetap diperlukan ketelitian sebelum mengambil keputusan, terutama jika berkaitan dengan investasi atau pengeluaran dalam jumlah besar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022