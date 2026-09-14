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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 19.39 WIB

Cuan Besar di Depan Mata, 5 Shio Ini Disebut Sedang Didekati Keberuntungan

Ilustrasi Ketiban Rezeki Nomplok (Freepik) - Image

Ilustrasi Ketiban Rezeki Nomplok (Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Pada periode tertentu, sejumlah shio bahkan disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.

Keberuntungan tersebut bisa hadir dalam berbagai bentuk. Mulai dari kesempatan kerja baru, perkembangan usaha, kerja sama yang menguntungkan, hingga ide yang berpotensi membuka sumber pemasukan tambahan.

Bagi sebagian orang, momentum seperti ini dianggap sebagai kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial dan mulai membangun kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan finansial cukup kuat menjelang akhir bulan. Masing-masing shio memiliki karakter dan jalur keberuntungan yang berbeda.

Berikut lima shio yang masuk dalam daftar tersebut.

1. Shio Kerbau

Pemilik Shio Kerbau yang lahir pada 1973, 1985, 1997, atau 2009 dikenal memiliki karakter tekun dan konsisten. Sifat tersebut menjadi modal penting ketika menghadapi perjalanan panjang menuju kesuksesan.

Menjelang akhir bulan, Shio Kerbau disebut memiliki kondisi yang lebih stabil untuk menyusun rencana dan menentukan langkah berikutnya. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memikirkan investasi jangka panjang atau membuka peluang kerja sama baru.

Pengalaman dan dedikasi yang selama ini dibangun juga berpotensi mendapatkan apresiasi. Bentuknya bisa berupa penghargaan dalam pekerjaan, insentif, maupun kesempatan berkolaborasi dengan pihak lain.

Kepercayaan dari lingkungan sekitar menjadi salah satu aset penting. Reputasi sebagai pribadi yang dapat diandalkan dapat membuka pintu menuju kesempatan yang sebelumnya belum tersedia.

Namun, tetap diperlukan ketelitian sebelum mengambil keputusan, terutama jika berkaitan dengan investasi atau pengeluaran dalam jumlah besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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