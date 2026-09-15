Mwenurut Kepercayaan Jawa, 7 Weton Istimewa yang Konon Ditakdirkan Membawa Keberuntungan

Ilustrasi Keberuntungan (Freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, setiap orang lahir dengan membawa weton — gabungan hari dan pasaran Jawa yang diyakini memengaruhi karakter, rezeki, bahkan jalan hidup.
Sebagian weton dipercaya memiliki energi khusus yang menjadikannya magnet keberuntungan.
Orang dengan weton-weton ini kerap mendapat kemudahan dalam usaha, jalan yang terbuka di saat buntu, hingga pertolongan yang datang dari arah tak disangka.
Kanal YouTube Mbah Eko Daeng mengulas tujuh weton istimewa yang disebut-sebut selalu diliputi keberuntungan.
Namun, beliau juga menekankan bahwa weton hanyalah peta, bukan jaminan. Keberuntungan sejati tetap lahir dari niat baik, usaha, serta doa yang tulus.
Berikut tujuh weton yang dimaksud:
1. Senin Legi – Penjaga Keseimbangan Rezeki
Orang Senin Legi dikenal membawa aura tenang dan damai.
Rezeki mereka datang stabil dan konstan, tak pernah berlebihan namun selalu cukup.
Daya tarik alami membuat orang nyaman berada di dekatnya. Energi keberuntungan muncul saat mereka menolong orang lain.
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Jawa Pos
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