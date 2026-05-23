4 Zodiak yang Kuat Menghadapi Cobaan, Mampu Bangkit Secara Cepat dari Keterpurukan

Ilustrasi seseorang yang tangguh/freepik
JawaPos.com-Pengalaman trauma sangat mengguncang dan membebani pikiran.
Banyak orang akan merasa sangat terpukul setelah mereka mengalami hal buruk. Namun beberapa zodiak ini memiliki ketahanan yang luar biasa saat harus menghadapi banyak cobaan.
Mengutip informasi dari laman /collective.world empat zodiak ini mampu secara otomatis untuk bangkit dari keterpurukan.
Scorpio
Scorpio dikenal memiliki sifat yang intens dan kemampuan untuk bangkit menghadapi kesulitan. Scorpio bersedia untuk meluangkan waktu dalam memproses perasaannya dan mencari tahu apa yang harus dilakukan agar bisa melangkah lebih maju,
Capricorn
Capricorn dikenal tangguh dan mampu bertahan menghadapi badai. Mereka memiliki rasa tanggung jawab dan tekad untuk berhasil. Capricorn tidak membuang waktu untuk mengasihi diri sendiri. Mereka juga memiliki disiplin kuat.
Sagittarius
Sagittarius mampu bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Mereka tidak pernah takut mengambil risiko. Mereka juga mudah memaafkan, tetapi tidak pernah benar-benar lupa, sehingga bisa lebih berhati-hati supaya tidak terjebak di dalam situasi yang serupa.
Aries
Aries dikenal karena tekadnya yang kuat dan kemampuannya bangkit dari keterpurukan. Saat menghadapi pengkhianatan, aries menjadikannya sebagai motivasi untuk membuktikan diri mereka. Jiwa kompetitif mereka membantu mengatasi berbagai rintangan yang menghang.
