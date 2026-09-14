7 Weton yang Konon Dekat dengan Keberuntungan, Harta Disebut Mudah Menghampiri

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran juga kerap ditafsirkan untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Primbon Jawa mengenal berbagai tafsir mengenai weton. Salah satunya berkaitan dengan rezeki dan kemakmuran.

Sejumlah weton dipercaya memiliki karakter positif yang membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan, memiliki banyak relasi, serta berpeluang memperoleh berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Kebaikan hati, kesetiaan, ketekunan, dan kemampuan membantu orang lain juga sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dalam sejumlah tafsir tradisional.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki aura kekayaan dan peruntungan rezeki yang kuat menurut primbon Jawa.

Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Senin Legi memiliki neptu 9, yang berasal dari Senin bernilai 4 dan Legi bernilai 5.

Dalam tafsir primbon, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mudah membuat orang lain merasa nyaman. Mereka juga disebut memiliki kepedulian tinggi, termasuk kepada orang yang belum terlalu dekat.

Sifat murah hati dan sopan menjadi salah satu karakter yang menonjol. Senin Legi juga disebut cukup memperhatikan kebahagiaan keluarga serta orang-orang di sekitarnya.