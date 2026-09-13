7 Shio yang Dipercaya Paling Beruntung Soal Harta dan Kesuksesan, Apa Saja?

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio diyakini mempunyai karakter dan perjalanan kehidupan yang berbeda. Hal tersebut juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan, karier, serta kondisi finansial seseorang.

Ada shio yang dikenal karena keberaniannya mengambil keputusan, ada yang unggul dalam mengatur keuangan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki hoki kuat dalam urusan materi.

Meski demikian, prediksi berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan bahwa seseorang pasti menjadi kaya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya mempunyai peluang besar untuk menikmati kehidupan makmur. Berikut uraiannya.

1. Shio Naga Naga merupakan salah satu simbol yang kuat dalam kebudayaan Tiongkok dan sering dikaitkan dengan kekuasaan, keberuntungan, serta kemakmuran.

Pemilik shio Naga dipercaya memiliki rasa percaya diri dan daya tarik yang kuat. Karakter tersebut membuat mereka dianggap lebih mudah membangun relasi dan menemukan peluang yang belum dilihat orang lain.

Dalam urusan bisnis, keberanian mengambil langkah besar juga menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan shio ini. Karena itu, Naga dipercaya memiliki peluang untuk mengembangkan kekayaan sekaligus memperluas pengaruhnya.

2. Shio Tikus Di balik ukurannya yang kecil, Tikus dalam astrologi Tiongkok justru kerap diasosiasikan dengan kecerdikan dan kemampuan menyusun strategi.

Mereka dipercaya pandai membaca keadaan dan mengetahui kapan harus mengambil kesempatan. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal penting ketika menjalankan usaha atau mengatur keuangan.