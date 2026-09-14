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Irfan Ferdiansyah
Senin, 14 September 2026 | 19.13 WIB

Bukan Sekadar Menerima, 6 Weton Ini Disebut Pandai Mengelola Warisan Leluhur

seseorang yang menerima harta yang ditunggu-tunggu./Freepik/dikushin - Image

seseorang yang menerima harta yang ditunggu-tunggu./Freepik/dikushin

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton menjadi salah satu bagian dari tradisi yang digunakan untuk menggambarkan karakter dan peruntungan seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari dalam kalender Masehi dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Berbagai tafsir dalam primbon kemudian mengaitkan weton dengan sejumlah aspek kehidupan, mulai dari karakter, jodoh, pekerjaan, hingga rezeki.

Salah satu pembahasan yang menarik adalah mengenai harta peninggalan keluarga. Dalam kepercayaan tertentu, ada weton yang dipercaya mempunyai kemampuan lebih baik dalam mengelola harta yang diperoleh dari orang tua maupun leluhur.

Warisan tersebut diyakini tidak cepat habis dan justru dapat berkembang menjadi aset yang memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki peruntungan menarik ketika memperoleh warisan dari leluhur.

Berikut daftarnya:

1. Senin Legi

Senin Legi digambarkan sebagai salah satu weton yang memiliki kemampuan menjaga dan mengelola harta dengan hati-hati.

Ketika mendapatkan peninggalan keluarga, mereka dipercaya tidak terburu-buru menghabiskannya. Sebaliknya, harta tersebut dapat dipertimbangkan untuk dijadikan modal atau aset yang menghasilkan.

Dalam tafsir primbon, karakter yang teliti serta intuisi dalam melihat peluang membuat Senin Legi disebut mampu mengembangkan warisan secara perlahan.

Karena itu, harta yang diterima tidak hanya dipandang sebagai peninggalan, tetapi juga sebagai modal untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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