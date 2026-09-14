Bukan Sekadar Menerima, 6 Weton Ini Disebut Pandai Mengelola Warisan Leluhur

seseorang yang menerima harta yang ditunggu-tunggu./Freepik/dikushin
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton menjadi salah satu bagian dari tradisi yang digunakan untuk menggambarkan karakter dan peruntungan seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari dalam kalender Masehi dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.
Berbagai tafsir dalam primbon kemudian mengaitkan weton dengan sejumlah aspek kehidupan, mulai dari karakter, jodoh, pekerjaan, hingga rezeki.
Salah satu pembahasan yang menarik adalah mengenai harta peninggalan keluarga. Dalam kepercayaan tertentu, ada weton yang dipercaya mempunyai kemampuan lebih baik dalam mengelola harta yang diperoleh dari orang tua maupun leluhur.
Warisan tersebut diyakini tidak cepat habis dan justru dapat berkembang menjadi aset yang memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki peruntungan menarik ketika memperoleh warisan dari leluhur.
Berikut daftarnya:
Senin Legi digambarkan sebagai salah satu weton yang memiliki kemampuan menjaga dan mengelola harta dengan hati-hati.
Ketika mendapatkan peninggalan keluarga, mereka dipercaya tidak terburu-buru menghabiskannya. Sebaliknya, harta tersebut dapat dipertimbangkan untuk dijadikan modal atau aset yang menghasilkan.
Dalam tafsir primbon, karakter yang teliti serta intuisi dalam melihat peluang membuat Senin Legi disebut mampu mengembangkan warisan secara perlahan.
Karena itu, harta yang diterima tidak hanya dipandang sebagai peninggalan, tetapi juga sebagai modal untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022