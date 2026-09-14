Bukan Cuma Kaya, 5 Shio Ini Diprediksi Punya Pengaruh Besar dan Banyak Orang yang Menyukainya

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki definisi berbeda mengenai kesuksesan. Ada yang menganggap kekayaan sebagai tujuan utama, sementara lainnya lebih mengutamakan pengaruh, hubungan yang harmonis, atau kehidupan yang penuh ketenangan.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan perjalanan keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai kombinasi peruntungan yang menarik, mulai dari peluang finansial hingga kemampuan membangun pengaruh dan hubungan dengan orang lain.
Menurut ramalan tersebut, masa penuh perubahan dapat menjadi titik ketika seseorang mulai menikmati hasil dari perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya.
Dilansir dari YourTango, ada lima shio yang disebut berpotensi memasuki periode penuh keberuntungan. Mereka digambarkan memiliki peluang untuk meningkatkan kondisi finansial, memperoleh pengaruh lebih besar, sekaligus mendapatkan dukungan dan kasih sayang dari lingkungan sekitar.
Berikut lima shio yang dimaksud:
Shio Naga dikenal sebagai salah satu simbol kekuatan dan ambisi dalam astrologi Tiongkok. Mereka biasanya mempunyai keinginan besar untuk mencapai sesuatu, tetapi perjalanan menuju tujuan tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Dalam ramalan ini, hambatan yang sebelumnya membuat langkah Naga terasa lambat disebut mulai berkurang. Dukungan dari orang yang tepat dapat menjadi faktor penting dalam membuka peluang baru.
Kesempatan dalam pekerjaan, tanggung jawab baru, maupun pengakuan atas kemampuan yang dimiliki berpotensi membawa perubahan positif. Jika peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik, kondisi finansial pun disebut dapat ikut mengalami peningkatan.
Shio Tikus digambarkan sebagai sosok yang terbiasa mengandalkan kemampuan diri sendiri. Mereka cenderung bekerja secara diam-diam, mengamati keadaan, lalu mencari cara paling efektif untuk menyelesaikan persoalan.
Kini, perjuangan tersebut dipercaya mulai membuahkan hasil. Salah satu perubahan yang mungkin terjadi adalah hadirnya seseorang yang memiliki pengaruh dan melihat potensi besar dalam diri Shio Tikus.
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