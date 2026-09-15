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Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 15 September 2026 | 13.04 WIB

Rezeki Mengalir Deras! ,9 Weton Andaru yang Konon Ditakdirkan Kaya Raya di Usia Senja

Ilustrasi, orang yang sukses dan kaya raya di usia lanjut. Freepik/ freepik. - Image

Ilustrasi, orang yang sukses dan kaya raya di usia lanjut. Freepik/ freepik.

JawaPos.com - Dalam kehidupan, banyak orang berlari mengejar kesuksesan seolah takut ketinggalan. Padahal, setiap manusia punya waktunya sendiri untuk bersinar.

Ada yang cepat menuai hasil sejak muda, ada pula yang baru menemukan keberkahan saat usia menua.

 Inilah salah satu pesan yang tersimpan dalam kearifan Jawa melalui ilmu weton.

Kanal YouTube Mbah Eko Daeng pernah mengungkapkan tentang Weton Andaru—sembilan weton yang dipercaya akan meraih kejayaan dan kekayaan bukan di masa muda, melainkan ketika usia sudah matang.

 Bagi masyarakat Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir.

Ia adalah simbol perjalanan, cermin yang membantu manusia membaca arah hidup, meski tetap bukan kepastian mutlak.

Weton Andaru dikenal sebagai “weton lambat panas.” Mereka yang terlahir dalam weton ini sering melalui masa muda yang penuh ujian, jatuh bangun dalam pekerjaan, bahkan dikhianati dalam persahabatan atau percintaan.

Namun, semua pahit getir itu membentuk ketangguhan luar biasa. Dan ketika usia menapak 40 hingga 50 tahun, rezeki mereka biasanya mulai terbuka lebar.

Berikut sembilan weton yang diyakini masuk dalam jajaran Weton Andaru:

1.      Senin Legi – Si pendiam penuh kesabaran, yang diam-diam membangun kesuksesan besar di usia matang.

Editor: Hanny Suwindari
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