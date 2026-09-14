Rezekinya Disebut Lancar, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Finansial Tinggi

Weton raja rezeki yang ditakdirkan kaya raya kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Salah satu istilah yang cukup populer adalah “raja rezeki”, yakni sebutan bagi weton yang dipercaya memiliki jalan kehidupan penuh kemudahan dalam urusan materi dan kemakmuran.
Menurut kepercayaan primbon, keberuntungan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari pekerjaan yang semakin berkembang, usaha yang menghasilkan keuntungan, hingga pertemuan dengan orang-orang yang membuka jalan menuju kesempatan baru.
Namun, prediksi berdasarkan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan ukuran yang dapat memastikan masa depan seseorang.
Baca Juga:Rezeki Makin Deras, 6 Weton Ini Diramal Jadi Penopang Keluarga hingga Hidup Serba Berkecukupan
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki tinggi dan berpotensi mencapai kehidupan yang makmur.
Berikut daftarnya:
Sabtu Wage mempunyai neptu 13, hasil penjumlahan nilai Sabtu sebesar 9 dan Wage sebesar 4. Dalam perhitungan yang digunakan, weton ini masuk kategori dunyo.
Orang yang lahir pada Sabtu Wage digambarkan memiliki karakter cenderung pendiam dan tidak terlalu gemar bergaul. Sikap tertutup tersebut terkadang membuatnya kurang dipahami oleh lingkungan sekitar.
Meski demikian, mereka dipercaya mempunyai kesabaran serta keteguhan hati yang kuat. Ketika menghadapi persoalan atau perkataan kurang menyenangkan dari orang lain, Sabtu Wage disebut tidak mudah menyerah.
Kemandirian juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka cenderung berusaha menyelesaikan persoalan sendiri dan disebut cukup pandai mengatur pengeluaran. Menariknya, meski hemat, mereka tetap dipercaya memiliki kepedulian terhadap orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022