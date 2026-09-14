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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 19.00 WIB

Rezekinya Disebut Lancar, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Finansial Tinggi

Weton raja rezeki yang ditakdirkan kaya raya kata primbon jawa - Image

Weton raja rezeki yang ditakdirkan kaya raya kata primbon jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu istilah yang cukup populer adalah “raja rezeki”, yakni sebutan bagi weton yang dipercaya memiliki jalan kehidupan penuh kemudahan dalam urusan materi dan kemakmuran.

Menurut kepercayaan primbon, keberuntungan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari pekerjaan yang semakin berkembang, usaha yang menghasilkan keuntungan, hingga pertemuan dengan orang-orang yang membuka jalan menuju kesempatan baru.

Namun, prediksi berdasarkan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan ukuran yang dapat memastikan masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki tinggi dan berpotensi mencapai kehidupan yang makmur.

Berikut daftarnya:

1. Sabtu Wage

Sabtu Wage mempunyai neptu 13, hasil penjumlahan nilai Sabtu sebesar 9 dan Wage sebesar 4. Dalam perhitungan yang digunakan, weton ini masuk kategori dunyo.

Orang yang lahir pada Sabtu Wage digambarkan memiliki karakter cenderung pendiam dan tidak terlalu gemar bergaul. Sikap tertutup tersebut terkadang membuatnya kurang dipahami oleh lingkungan sekitar.

Meski demikian, mereka dipercaya mempunyai kesabaran serta keteguhan hati yang kuat. Ketika menghadapi persoalan atau perkataan kurang menyenangkan dari orang lain, Sabtu Wage disebut tidak mudah menyerah.

Kemandirian juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka cenderung berusaha menyelesaikan persoalan sendiri dan disebut cukup pandai mengatur pengeluaran. Menariknya, meski hemat, mereka tetap dipercaya memiliki kepedulian terhadap orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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