Cahaya Keberuntungan! 7 Shio yang Mendapat Pancaran Rezeki Paling Kuat di Tahun 2026

JawaPos.com - Tahun 2026 hadir dengan suasana yang berbeda. Energinya bergerak lembut namun kuat, seperti angin yang menggerakkan ranting tanpa mencabut akar yang mencengkeram bumi.

Dalam siklus astrologi Tiongkok, setiap tahun membawa irama dan getarannya sendiri. Ada tahun yang penuh ujian, ada pula tahun yang memberi ruang bagi keberuntungan untuk tumbuh secara alami.

Pada tahun ini, perubahan tidak datang dengan kegaduhan, melainkan melalui keselarasan. Beberapa orang akan merasakan hidupnya mengalir lebih tenang, keputusan terasa lebih jelas, dan peluang datang tanpa harus dipaksa.

Dalam perhitungan astrologi Tiongkok, terdapat tujuh shio yang berada dalam pancaran keberuntungan paling kuat sepanjang 2026.

Seperti yang diungkapkan dalam ulasan metafisik kanal YouTube Rezeki & Hoki, ketujuh shio ini bergerak selaras dengan energi tahun, sehingga rezeki, karier, hubungan, dan perkembangan diri mereka mendapatkan dukungan yang signifikan.

1. Shio Ayam

Shio Ayam menjadi salah satu yang paling stabil di tahun 2026. Mereka melangkah dengan kejernihan pikiran dan kemantapan hati.

Bagi Ayam berelemen tanah, tahun ini menghadirkan stabilitas dan ketenangan dalam mengambil keputusan penting. Ayam berelemen logam mendapatkan ketajaman intuisi yang membuka peluang kerja sama tak terduga.

Elemen air merasakan alur pikiran yang lebih jernih sehingga mudah menentukan arah hidup.