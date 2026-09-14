Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 14 September 2026: Jaga Pola Hidup Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Senin, 14 September 2026, berada dalam kondisi yang cukup baik, tetapi keseimbangan tetap menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.
Kesibukan dan berbagai aktivitas yang harus dijalani dapat membuat Gemini lupa memperhatikan kebutuhan dasar tubuh.
Karena itu, menjaga pola makan, kondisi emosional, aktivitas, dan waktu istirahat perlu dilakukan secara bersama-sama agar tubuh tetap terasa nyaman.
Gemini mungkin memiliki makanan favorit yang cukup sulit untuk ditolak.
Menikmati makanan yang disukai sebenarnya tidak menjadi masalah selama jumlah dan frekuensinya tetap diperhatikan.
Tidak perlu menghindari seluruh makanan favorit hanya karena ingin menjaga kesehatan.
Yang lebih penting adalah menciptakan pola makan yang seimbang dan tidak berlebihan.
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Jawa Pos
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