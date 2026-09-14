7 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung, Rezeki Mengalir Stabil, Hidup Lebih Selaras

Shio yang diramalkan akan punya keberuntungan besar di tahun 2026 saat rezeki tak terduga menanti di depan. (dok: magnific)
JawaPos.com - Tahun 2026 hadir membawa perubahan yang terasa lembut namun kuat, seperti angin yang menggerakkan ranting tanpa mencabut akar yang mencengkeram bumi. Dalam siklus astrologi Tiongkok, setiap tahun memiliki irama dan getarannya sendiri.
Ada masa yang menguji ketahanan, dan ada pula periode yang memberi ruang bagi keberuntungan untuk tumbuh secara alami.
Tahun ini menjadi salah satu fase di mana energi semesta bergerak lebih selaras, membuka jalan bagi rezeki, ketenangan, dan pertumbuhan hidup bagi mereka yang siap menerimanya.
Seperti yang diungkapkan dalam ulasan astrologi kanal YouTube Rezeki & Hoki, pada tahun 2026 terdapat tujuh shio yang menerima pancaran keberuntungan paling besar.
Ketujuh shio ini bergerak dalam harmoni energi yang mendukung karier, keuangan, hubungan, dan perkembangan diri, menjadikan tahun ini sebagai undangan untuk membuka babak baru kehidupan.
1. Shio Ayam
Shio Ayam menjadi salah satu shio yang paling disorot di tahun 2026 karena memasuki fase kejernihan dan peluang yang stabil. Bagi elemen tanah, tahun ini menghadirkan keteguhan dan kemampuan mengambil keputusan dengan kepala dingin.
Elemen logam merasakan intuisi yang semakin tajam sehingga peluang kerja sama datang dari arah yang tak terduga. Elemen air mengalami kejernihan pikiran yang memudahkan penentuan arah hidup. Elemen kayu mendapatkan dorongan kreatif yang kuat, sementara elemen api merasakan dukungan besar dari lingkungan sekitar.
Secara keseluruhan, Shio Ayam melangkah mantap dengan aliran keberuntungan yang konsisten.
2. Shio Babi
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022