7 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung, Rezeki Mengalir Stabil, Hidup Lebih Selaras

JawaPos.com - Tahun 2026 hadir membawa perubahan yang terasa lembut namun kuat, seperti angin yang menggerakkan ranting tanpa mencabut akar yang mencengkeram bumi. Dalam siklus astrologi Tiongkok, setiap tahun memiliki irama dan getarannya sendiri.

Ada masa yang menguji ketahanan, dan ada pula periode yang memberi ruang bagi keberuntungan untuk tumbuh secara alami.

Tahun ini menjadi salah satu fase di mana energi semesta bergerak lebih selaras, membuka jalan bagi rezeki, ketenangan, dan pertumbuhan hidup bagi mereka yang siap menerimanya.

Seperti yang diungkapkan dalam ulasan astrologi kanal YouTube Rezeki & Hoki, pada tahun 2026 terdapat tujuh shio yang menerima pancaran keberuntungan paling besar.

Ketujuh shio ini bergerak dalam harmoni energi yang mendukung karier, keuangan, hubungan, dan perkembangan diri, menjadikan tahun ini sebagai undangan untuk membuka babak baru kehidupan.

1. Shio Ayam

Shio Ayam menjadi salah satu shio yang paling disorot di tahun 2026 karena memasuki fase kejernihan dan peluang yang stabil. Bagi elemen tanah, tahun ini menghadirkan keteguhan dan kemampuan mengambil keputusan dengan kepala dingin.

Elemen logam merasakan intuisi yang semakin tajam sehingga peluang kerja sama datang dari arah yang tak terduga. Elemen air mengalami kejernihan pikiran yang memudahkan penentuan arah hidup. Elemen kayu mendapatkan dorongan kreatif yang kuat, sementara elemen api merasakan dukungan besar dari lingkungan sekitar.

Secara keseluruhan, Shio Ayam melangkah mantap dengan aliran keberuntungan yang konsisten.