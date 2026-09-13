Rezeki Keluarga Dipercaya Makin Deras, 6 Shio Anak Ini Disebut Penuh Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan kecenderungan seseorang berdasarkan tahun kelahirannya. Tidak hanya itu, sejumlah shio juga dipercaya memiliki hubungan dengan keberuntungan serta kemakmuran keluarga.

Dalam kepercayaan tersebut, kehadiran seorang anak dengan shio tertentu diyakini dapat membawa suasana positif dan membuka peluang baik bagi kehidupan orang tua. Karakter yang dimilikinya disebut dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung keharmonisan sekaligus perkembangan keluarga.

Meski demikian, anggapan mengenai shio pembawa rezeki merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio anak yang dipercaya memiliki energi keberuntungan dan dapat menjadi pembawa kemakmuran bagi orang tua.

1. Shio Kelinci Shio Kelinci dikenal dengan karakter yang lembut, cerdas, serta memiliki kepekaan tinggi terhadap kondisi di sekelilingnya.

Dalam ramalan tersebut, anak dengan Shio Kelinci dipercaya mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dengan baik. Mereka juga dianggap mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi situasi yang rumit.

Shio Kelinci mencakup kelahiran tahun 1975, 1987, 1999, dan 2011, dengan masing-masing memiliki unsur berbeda.

Sikap diplomatis yang menjadi salah satu karakter Kelinci dipercaya dapat membantu menciptakan hubungan keluarga yang lebih harmonis. Karena itulah, shio ini dikaitkan dengan energi positif dan peluang kemakmuran.

2. Shio Kuda Kuda dalam astrologi Tionghoa sering dikaitkan dengan semangat, keberanian, dan daya juang. Mereka yang berada di bawah shio ini dipercaya mempunyai karakter aktif serta tidak mudah menyerah.