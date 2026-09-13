Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 05.23 WIB

Rezeki Keluarga Dipercaya Makin Deras, 6 Shio Anak Ini Disebut Penuh Keberuntungan

ilustrasi shio. (Freepik) - Image

ilustrasi shio. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan kecenderungan seseorang berdasarkan tahun kelahirannya. Tidak hanya itu, sejumlah shio juga dipercaya memiliki hubungan dengan keberuntungan serta kemakmuran keluarga.

Dalam kepercayaan tersebut, kehadiran seorang anak dengan shio tertentu diyakini dapat membawa suasana positif dan membuka peluang baik bagi kehidupan orang tua. Karakter yang dimilikinya disebut dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung keharmonisan sekaligus perkembangan keluarga.

Meski demikian, anggapan mengenai shio pembawa rezeki merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio anak yang dipercaya memiliki energi keberuntungan dan dapat menjadi pembawa kemakmuran bagi orang tua.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal dengan karakter yang lembut, cerdas, serta memiliki kepekaan tinggi terhadap kondisi di sekelilingnya.

Dalam ramalan tersebut, anak dengan Shio Kelinci dipercaya mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dengan baik. Mereka juga dianggap mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi situasi yang rumit.

Shio Kelinci mencakup kelahiran tahun 1975, 1987, 1999, dan 2011, dengan masing-masing memiliki unsur berbeda.

Sikap diplomatis yang menjadi salah satu karakter Kelinci dipercaya dapat membantu menciptakan hubungan keluarga yang lebih harmonis. Karena itulah, shio ini dikaitkan dengan energi positif dan peluang kemakmuran.

2. Shio Kuda

Kuda dalam astrologi Tionghoa sering dikaitkan dengan semangat, keberanian, dan daya juang. Mereka yang berada di bawah shio ini dipercaya mempunyai karakter aktif serta tidak mudah menyerah.

Tahun kelahiran yang termasuk Shio Kuda adalah 1978, 1990, 2002, dan 2014.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sering Menolong Tanpa Pamrih, 8 Weton Ini Dipercaya Mudah Mendapat Keberuntungan - Image
Zodiak

Sering Menolong Tanpa Pamrih, 8 Weton Ini Dipercaya Mudah Mendapat Keberuntungan

Senin, 14 September 2026 | 05.01 WIB

Dompet Makin Tebal, 5 Shio Ini Diprediksi Ketiban Keberuntungan dalam Waktu Dekat - Image
Zodiak

Dompet Makin Tebal, 5 Shio Ini Diprediksi Ketiban Keberuntungan dalam Waktu Dekat

Senin, 14 September 2026 | 03.30 WIB

Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Disebut Bakal Dihampiri Keberuntungan di September - Image
Zodiak

Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Disebut Bakal Dihampiri Keberuntungan di September

Senin, 14 September 2026 | 03.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore