Sering Menolong Tanpa Pamrih, 8 Weton Ini Dipercaya Mudah Mendapat Keberuntungan

Ilustrasi weton yang kaya raya. (freepik)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Dalam tradisi Primbon Jawa, weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perilaku, kecocokan, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang.
Salah satu karakter yang menarik perhatian adalah kebiasaan membantu orang lain. Ada weton tertentu yang dalam kepercayaan tradisional dikenal memiliki sifat welas asih, ringan tangan, dan senang memberikan pertolongan tanpa banyak mengharapkan balasan.
Kepercayaan tersebut melahirkan anggapan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus dapat menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan. Meski demikian, hal ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan jaminan seseorang pasti kaya berdasarkan hari kelahirannya.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang disebut memiliki karakter suka membantu dan dipercaya memiliki jalan rezeki yang baik.
Minggu Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan sekaligus kepedulian sosial. Mereka disebut tidak mudah tinggal diam ketika melihat orang lain sedang menghadapi kesulitan.
Sikap suka membantu tersebut membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Dalam pandangan Primbon, hubungan baik yang dibangun dengan banyak orang dapat membuka kesempatan melalui kerja sama, usaha, maupun berbagai peluang lainnya.
Pemilik weton Senin Pon dikenal memiliki pembawaan sederhana, ramah, dan mudah membuat orang lain merasa nyaman. Mereka juga dipercaya mempunyai sifat tulus ketika membantu tanpa terlalu memperhitungkan keuntungan pribadi.
Hubungan sosial yang terjaga dengan baik dianggap dapat menjadi salah satu sumber datangnya kesempatan. Karena itu, Senin Pon dalam kepercayaan tradisional sering dikaitkan dengan peluang usaha dan kemitraan yang berkembang secara bertahap.
Selasa Wage disebut sebagai salah satu weton yang memiliki jiwa penolong. Mereka dipercaya rela memberikan waktu, tenaga, bahkan mengesampingkan kepentingan pribadi ketika orang terdekat membutuhkan bantuan.
Sifat tersebut membuat mereka mudah memperoleh kepercayaan. Dalam kepercayaan Primbon, kepercayaan dari orang lain dapat menjadi pintu menuju berbagai peluang, termasuk dalam pekerjaan dan usaha.
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